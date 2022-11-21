اجتماع للنواب يؤكد تفعيل مدونة السلوك

اجتمع رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم اليوم الاثنين مع أعضاء المجلس في قاعة عاكف الفايز بدار المجلس، بهدف وضع خارطة طريق لعمل المجلس في المرحلة المقبلة .

وقال النائب الثاني للرئيس الدكتور نصار الحيصة في تصريح صحفي بعد الاجتماع إن مضامين خطبة العرش السامي ستشكل خارطة طريق يسير المجلس على هديها في المرحلة المقبلة من أجل جني ثمار خطوات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وأوضح الحيصة أن الاجتماع ركز على جملة من القضايا المتعلقة بالمجلس من أهمها آليات النهوض بأداء المجلس الرقابي والتشريعي بما يحقق تطلعات أبناء شعبنا العزيز وكسب مزيد من الثقة بمؤسسة البرلمان.

كما ركز الاجتماع بحسب الحيصة على تحديد أولويات عمل المجلس في المرحلة المقبلة وأهمية توحيد الجهود النيابية وترسيخ العمل الكتلوي البرامجي تحت القبة، وتحقيق أكبر قدر من التوافقات في انتخابات اللجان الدائمة، والالتزام بالنظام الداخلي وتفعيل مدونة السلوك.

وأشار الحيصة الى انه تم كذلك رسم ملامح آلية التعاون مع الحكومة من أجل تحقيق المشاريع الوطنية التي وجه إليها جلالة الملك، وهدفنا في ذلك الوصول لحالة من التكاملية مع مراعاة مبدأ الفصل المرن بين السلطات.