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اجتماع لوزراء الصناعة الأردني والمصري والعراقي في عمان غدا

منذ ساعة واحدة

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عمان – يعقد في وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوم غد الخميس الساعة الواحدة بعد الظهر اجتماع وزاري ثلاثي يضم وزير الصناعة والتجارة والتموين ونظيريه العراقي والمصري.
وبحسب بيان وزارة الصناعة والتجارة ياتي الاجتماع في اطار المتابعة المشتركة لنتائج القمة الثلاثية التي انعقدت مؤخرا في القاهرة وجمعت جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي عادل عبدالهادي.-(بترا)

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