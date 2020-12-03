اجتماع مشترك لـ اتحاد العمال و”العمل الدولية” يوصي بعقد حوار وطني للمعنيين بقطاع الزراعة

عمان- الغد- عقدت اللجنة الفنية للعمل في القطاع الزراعي اجتماعا مشتركا، عبر تقنية الاتصال المرئي، ضم ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ومنظمة العمل الدولية، بهدف الوصول إلى تصور مشترك للنهوض بالعمل اللائق في القطاع الزراعي، برئاسة الدكتور رضا الخوالدة.

وأوصى المشاركون في الاجتماع بعقد حوار وطني يجمع كافة الشركاء المعنيين في القطاع الزراعي، وذلك في ختام مرحلة المشاورات التي تقوم بها اللجنة الفنية، إلى جانب وضع تصور واضح للخطوات المستقبلية المطلوب تنفيذها من كلا الفريقين(منظمة العمل الدولية والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن).

ويأتي الاجتماع في إطار المشاورات التي تقوم بها اللجنة ضمن مشروع ” الشراكة الاستراتيجية لتحسين الآفاق من خلال فرص العمل والتعليم للاجئين والمجتمعات المستضيفة في الأردن” بدعم من المنظمة.

وبحث الاجتماع المحاور التالية: دور منظمة العمل الدولية والاتحاد العام لنقابات عمال الاردن، في تعزيز العمل اللائق في القطاع الزراعي، وأهمية الحوار الاجتماعي في تحقيق ذلك، إلى جانب المعوقات التي تعترض تطبيق معايير العمل اللائق في القطاع من وجهة نظر نقابية.

وقدمت مدير مشروع الآفاق في الأردن والعراق ولبنان – منظمة العمل الدولية، شذا الجندي، عرضا حول المشروع، وبينت أهدافه المرتكزه على: استكمال المساعدة الإنسانية بنهج التنمية، الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، زيادة مرونة المجتمعات المستضيفة واعتماد اللاجئين على أنفسهم، وتخفيف الضغط على الدول المستضيفة. مشيرة إلى أنّ المشروع يستند الى ثلاث محاور وهي: التعليم والتشغيل والحماية الاجتماعية .

وثمن ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن المشاركين بالاجتماع، جهود منظمة العمل الدولية وفريق مشروع “آفاق” للنهوض بالعمل اللائق في القطاع الزراعي، مؤكدين ضرورة توسيع مظلة التنظيم النقابي لتشمل العاملين في قطاع الزراعة، وإيجاد الأطر القانونية لذلك، ووضع سياسة استرشادية تمكن النقابات من التوسع في انشاء لجان نقابية وضمان ديمومة الموجودة حاليا. كما عرضوا لأهم التحديات التي تواجه تطبيق العمل اللائق وخاصة فيما يتعلق بعمل الاطفال والمرأة العاملة ، مشيرين إلى غياب برامج تمكين المرأة والتوسع في عمالة الاطفال في القطاع.

وحضر الاجتماع ممثلا عن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، رئيسه مازن المعايطه وكلا من : الأمين المساعد للثقافه والتدريب، علي الحديد، والأمين العام المساعد للمرأه والشباب خالد الزيود ، وعضو الهيئة الإدارية في نقابة الصناعات الغذائية بشرى السلمان. أما فريق منظمة العمل الدولية فقد ضم: المدير لمشروع الآفاق في الأردن والعراق ولبنان – منظمة العمل الدولية، شذا الجندي، المستشار الإقليمي للاستجابة للأزمات، الدكتورة مها قطاع، والمستشار الإقليمي لشؤون العمال، مصطفى سعيد.