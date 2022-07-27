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اجتماع مغلق بين النواب والحكومة لبحث قضايا تخص الشأن العام

9:44 ص2022-07-27
مبنى مجلس النواب في العبدلي بعمان -(أرشيفية)
مبنى مجلس النواب في العبدلي بعمان -(أرشيفية)

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يعقد مجلس النواب والحكومة اجتماعا اليوم الأربعاء، في قاعة عاكف الفايز داخل مجلس النواب، للمناقشة في قضايا مختلفة وخدمية تخص الشأن العام، وفقا لرئيس مجلس النواب، عبدالكريم الدغمي.

وقال الدغمي، الأربعاء، خلال أولى جلسات مجلس النواب في الدورة الاستثنائية، إنّه “لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث فـي أية دورة استثنائية إلا فـي الأمور المعينة فـي الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها”، مستندا للمادة 82 من الدستور الأردني.

وأضاف، أن الاجتماع سيعقد دون وجود نصاب “بمن حضر”، مشيرا إلى أن نوابا أرسلوا طلبات عديدة مهمة تتعلق بالمواطنين لمناقشتها تحت قبة البرلمان.

9:44 ص2022-07-27
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