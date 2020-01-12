اجتماع نيابي حكومي لبحث الاعتداء على محمية فيفا

فرح العطيات

عمان- يعقد في الأثناء اجتماع للجنة الصحة والبيئة النيابية للوقوف على حيثيات الاعتداء على محمية فيفا، بحضور وزيري الزراعة والبيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة وأمين سلطة وادي الاردن والاتحاد النوعي للجمعيات البيئية.

وزير البيئة صالح الخرابشة قال في الاجتماع: “علينا النظر للأمام ونمنع الاعتداء عليها وعلى اي محمية في المستقبل وتحديد ادوار ادارة المحميات، وسيكون هنالك مسودة يتم اعدادها لهذا الصدد، ولا بد من وجود أنشطة اقتصادية حولها لتستفيد منها ابناء المجتمع المحلي”.

وأضاف: “هنالك مبالغة بالحديث عن الضرر في المحمية وتجريف الشجيرات تم من على السطح وليس من الجذور، نحن ملتزمين بالاتفاقيات الدولية، ولم يتم إعلامنا من الجمعية الملكية لحماية الطبية بما جرى في المحمية وان تم ذلك لكنا تدخلنا مسبقات”.

من جهته قال وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة: “لم نكن نعلم عن ما جرى في المحمية رسميا حتى هذه اللحظة”.

وأضاف أن “اي اعتداءً بقانون الزراعة هنالك عقوبات مغلظة، والآن تم تشكيل لجان بين وزارتي البيئة والزراعة من اجل حماية المحميات مستقبلًا”.

من جانبه اعتبر عمر الشوشان رئيس اتحاد الجمعيات البيئية (الاتحاد النوعي) في الاجتماع أنه لم يتم إبلاغ الوزارات المعنية بالتحريف وما جرى كان عمل فردي من قبل الجهات المعنية، وهنالك اتفاقيات دولية ومنظومة تشريعية كاملة تندرج المحمية تحت مظلتها، ومن قام بعمليات التجريف وقع في محظور قانوني واضر بسمعتنا الدولية.

وأضاف الشوشان نطالب بلجنة تحقيق مستقلة للوقوف على الحيثيات القانونية وانعكاسات ما جرى في محمية فيفا على سمعة الاردن، وإعادة تأهيل المنطقة التي تم تجريفها.

بدوره، قال امين عام سلطة وادي الاردن: “لم يتم إعلامنا بعمليات التجريف من قبل اي جهة وتفاجئنا بما جرى في المحمية وتلقينا كتب فقط من شركة البوتاس لضم الاراضي التابعة للمحمية ومن ثم كتاب اخرى لاحق عدلوا فيه عن مطلبهم”.

وقال محمد العتايقة رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية: نحن مع سيادة الامن والحفاظ على استقرار وامن البلاد، لكن عندما نأتي لاراضي استوائية وطبيعية هنالك إجراءات اخرى من الممكن اتباعها دون المساس بالمحمية ودون اتخاذ الإجراءات التي تمت فيها

وحمل العتايقة “المسؤولية للجمعية الملكية لحماية الطبيعة لانها لم تعلم الجهات المعنية بما حدث في المحمية في لحظة وقوع التجريف والاقتلاع”.

النائب رندة الشاعر: قالت إنه “لا بد من إلزام شركة البوتاس العربية وبتعهد رسمي ان لا يتم المساس بما تبقى من محمية فيفا”.

بدورها تساءلت النائب صفاء المومني: “كيف يتخذ قرار بالتجريف واقتلاع الأشجار دون علم دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع بهذا الأمر، وان كان ثمة مشكلة أمنية لا بد ان يتم التجريف على القرب من الحدود وليس بعيدا عنها، وكما هنالك حماية لحدود المملكة من الشمال من المتسللين كان بالإمكان اتخاذ الإجراءات ذاتها دون المساس بالطبيعة والمحمية، ونريد معرفة حقيقة ما حدث فيها”.

وقال النائب خالد الفناطسة إن “كان الأمر لدواعي أمنية فانا اقف مع هذا التصرف، واستنكر الهجمة الشرسة على شركة البوتاس والتي لا مبرر لها”، مطالبا بأن “تقوم الشركة بالتوسع في اعمالها حتى تعمل على تشغيل نسبة اكبر وحتى وان كان على حساب المحمية”.