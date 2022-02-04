اجتماع وزاري أردني قطري لتسويق الكفاءات الأردنية

بحث عدد من الوزراء في اجتماع تنسيقي مع وفد وزارة العمل القطرية خلال زيارته للمملكة برئاسة وزير العمل القطري الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري اوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وجاء اللقاء الذي عُقد في دار رئاسة الوزراء بناء على تعليمات من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ببذل جهود اكبر لتبادل الخبرات مع الأشقاء القطريين وتسويق للكفاءات الأردنية وربط منصة “قطر” مع منصة “سجل” في الأردن بهدف استقطاب الخبرات الأردنية لسوق العمل القطرية والتي جاءت لتشغيل 20 الف أردني بمبادرة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحضر اللقاء وزير العمل نايف استيتية ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس َووزير السياحة والآثار نايف الفايز ووزير الداخلية مازن الفراية ووزير الصحة الدكتور فراس الهواري ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة ووزير الاستثمار المهندس خيري عمرو ووزارتي الشباب والتنمية الاجتماعية، كما حضره السفير القطري في عمان الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم ال ثاني.

وأكد وزير العمل نايف استيتية أن الهدف من اللقاء تعزيز التنسيق بين الوزارات مع الأشقاء القطريين لتعظيم الفائدة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وزيادة أعداد الأردنيين المشتغلين في قطر، من خلال تسويق الكفاءات الأردنية المؤهلة والمدربة للعمل في سوق العمل القطري.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين وتسويق الكفاءات الأردنية المختلفة للعمل في سوق العمل القطري وكيفية استفادة قطر من الكفاءات الأردنية وتحديدا في استضافتها لكأس العام الذي يقام في الدوحة العام الجاري 202‪2

واستعرض الوزراء الذي جاء اجتماعهم بعد لقاء جمع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مع وزير العمل القطري الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري المجالات التي من الممكن تبادل الخبرات فيها بين الجانبين لتعزيز اوجه التعاون بخصوصها.

واتفق الوزراء خلال الاجتماع مع وزير العمل القطري الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري على تعزيز التواصل المستمر لما فيه خدمة لمصلحة البلدين الشقيقين واستجابة لتوجيهات قيادتي البلدين جلالة الملك عبد الله الثاني وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتأتي زيارة الوفد القطري للمملكة لتبادل الخبرات بين الجانبين وبحث ملف زيادة فرص التشغيل للأردنيين في قطر والتي جاءت بمبادرة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتشغيل 20 الف أردني للاستفادة من الكفاءات الأردنية في سوق العمل القطري، كما تأتي الزيارة في سياق التعاون المثمر ووفقا للاتفاقية الموقعة بين البلدين في مجال استقدام العمالة الأردنية ومذكرة التعاون الفني بين الطرفين.