اجتماع وزاري أردني مصري لتعزيز التعاون المشترك

القاهرة- بحث وزير الزراعة محمد داوودية مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي الخطط اللازمة لتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة بما يحقق التكامل الاستراتيجي ولاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

جاء ذلك خلال استقبال مدبولي وفدا وزاريا برئاسة الوزير داوودية، على هامش الاجتماع الوزاري الثلاثي الأردني المصري العراقي. وياتي الاجتماع استكمالا لاجتماعات عمان ونيويورك والقاهرة من اجل اعتماد أفضل السبل والآليات لترجمة العلاقات الاستراتيجية على أرض الواقع، وخاصة الاقتصادية الحيوية كالربط الكهربائي والمنطقة الاقتصادية المشتركة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية.

كما يسعى الاجتماع إلى تحقيق التكامل بين البلدان الثلاثة، ولاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، ما يعمق التعاون في مواجهة تبعاتها. بترا