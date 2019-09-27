اجتماع يضم الفريق الحكومي وممثلي نقابة المعلمين في “التربية”

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عمان- يعقد في مقر وزارة التربية والتعليم مساء الجمعة، اجتماع بين الفريق الوزاري مع ممثلي نقابة المعلمين، بعد دعوة الحكومة لنقابة المعلمين لعقد جلسة حوار مع فريقيها الوزاري والفني الحكومي، اليوم الجمعة.

ويأتي الاجتماع لاستكمال الحوار حول مختلف القضايا العالقة وصولاً إلى خدمة العملية التعليمية والطلبة بشكل أساسي.

وفد نقابة المعلمين ضم 8 أعضاء من مجلسه، دون حضور نقيب المعلمين هم:

غالب ابو قديس ،نور الدين نديم، كفاح ابو فرحان ، سلمان مهايرة ، معتصم بشتاوي ، مصطفى عناب ، فراس السرحان ، عبد السلام العياصرة.

فيما حضر عن الجانب الحكومي، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وليد المعاني، والناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات، وووزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، ووزير التجارة والصناعة والتموين طارق الحموري وأمين عام وزارة التربية والتعليم بالوكالة نواف.