اجتياز مختبرات مدلاب بفروعها تقييم مجلس اعتماد المؤسسات الصحية

عمان-اجتاز 40 فرعا من مختبرات مدلاب الرائدة في الشرق الأوسط تقييم مجلس اعتماد المؤسسات الصحية HCAC لتكون مجموعة المختبرات الطبية الوحيدة في المنطقة المعتمدة والحاصلة على هذا الاعتماد ضمن عدد الأفرع المذكورة مما يشكل نقلة نوعية في قطاع الطب المخبري في الأردن لتكون مختبرات مدلاب السباقة دائما، وعلى أن يتم اعتماد الأفرع الجديدة بشكل مستمر. وتعد اعتمادية مجلس المؤسسات الصحية من الاعتماديات التي لها متطلبات عالية موائمة للاعتمادات العالمية وتغطي كافة الجوانب المتعلقة برعاية المريض وخدمات العميل، بالإضافة إلى الأنظمة المؤسسية التي تدعم تقديم خدمات الرعاية الصحية. ويجري تقييم مؤسسات الرعاية الصحية من قبل أشخاص مهنيين يتمتعون بالكفاءة والخبرة ومتمرسين في مجال الرعاية الصحية، علما ان مجلس اعتماد المؤسسات الصحية هو المؤسسة الأولى في المنطقة الحاصلة على الاعتمادات الثلاثة المقدمة من قبل الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua.

ويأتي هذا الاعتماد تماشياً مع رؤية مختبرات مدلاب بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في مجال الطب المخبري في جميع فروعها ولتكون الريادية بكل ما يتعلق بجودة ودقة النتائج لما فيه بالنهاية مصلحة المريض وانعكاس ايجابي على صحة وبيئة العمل داخل المختبر من استقبال المراجع لغاية استلام النتيجة بما يكفل حماية المراجع من كافة النواحي. مع العلم ان مختبرات مدلاب هي الرائدة في تطبيق معايير الجودة العالمية في الطب المخبري في الأردن، والمختبرات الوحيدة في المملكة الحاصلة على كل من اعتماد كلية علم الأمراض الأميركية CAP, ISO 15189, ISO 9001 وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز(2011).

وبذلك أثبتت مختبرات مدلاب تحقيقها الكامل لمتطلبات معايير مجلس اعتماد المؤسسات الصحية محليا بالإضافة لمعايير الاعتمادات الدولية والذي يعتبر إنجازا تفخر بتحقيقه مختبرات مدلاب كشركة أردنية رائدة في القطاع المخبري.

وخلال المؤتمر الصحفي قال الدكتور حسيب صهيون – الرئيس التنفيذي لمختبرات مدلاب “حصول مختبرات مدلاب على اعتماد المؤسسات الصحية من شأنه رفع مستوى الطب المخبري لدى كافة المختبرات الخاصة في المملكة لتوحيد معايير سلامة العاملين داخل المختبر وسلامة وخدمة المرضى في الأردن ومرضى السياحة العلاجية كون الجودة تعد من أساسيات مهنة الطب المخبري”.