اجراءات تنظيمية وتعديلات على النظام الداخلي لرابطة اللاعبين الدوليين

عمان – الغد – عقدت الهيئة العامة لرابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين اجتماعاً عادياً مساء يوم أمس السبت، برئاسة فادي زريقات نائب سمو رئيسة الرابطة، وبحضور أعضاء الهيئة العامة ومندوب وزارة الثقافة محمد الزعبي.

وبعد مناقشة للمقترحات المقدمة من لجنة العضوية، تم خلال الجلسة الموافقة على اجراء بعض التعديلات على النظام الأساسي للرابطة، بما يخدم تطلعات مجلس الإدارة في إعطاء اللاعب الدولي الإمتيازات التي تكافيء الإنجازات التي قدمها خلال سنوات طويلة من اللعب ضمن المنتخبات الوطنية، والتي تتوافق مع الأسس التي أنشئت عليها الرابطة.

وتكون فئة اللاعب الدولي هي للاعب الذي تنطبق عليه شروط الإنتساب، ومنها أن يكون قد مثل المنتخبات الوطنية لفترة لا تقل عن 3 سنوات، أما الفئات الأخرى التي لا تنطبق عليها شروط اللاعب الدولي فقد تم إستحداث مسمى جديد لها وهو (الهيئات الرياضية) وتم إعتماد هذا التصنيف بعد موافقة الهيئة العامة، مما ترتب على ذلك إجراء تعديل على رسوم الإنتساب والإشتراك لعام 2020.

وتم خلال الجلسة، الموافقة على قرار مجلس الإدارة بإجراء بعض التعديلات على أعضاء الهيئة العامة من خلال إضافة عدد من الأعضاء الجدد، وهم: امتثال دعاس ومحمد المغربي وسليم سماوي وسليمان نوار، كما تم إستعراض محضر إجتماع لجنة العقبة التي شكلت مؤخرا برئاسة محمد المغربي وعضوية كل من رامي عودة ومازن العلاونة واحمد عيد وعلي خاطر ورمضان الفيومي ومسلم كريشان وابراهيم الفرايه.

وبعد مناقشة محضر الإجتماع، تمت الموافقة على تنسيب لجنة العقبة بإضافة السيدتين مي المعشر ومجدولين بسيوني الى عضوية اللجنة، والموافقة على إقامة بطولة شاطئية في مدينة العقبة خلال الفترة من 25 إلى 28 كانون الثاني (يناير) للعام 2020.

وستباشر الأمانة العامة في الرابطة، الإعلان عن التعديلات التي تمت الموافقة عليها خلال جلسة الهيئة العامة وتوضيح الفئات الجديدة للمنتسبين، مع إعلان قيمة الرسوم الجديدة (التسجيل والإشتراك) وكافة التعليمات الخاصة بما يرتبط بهذه التعديلات، وعلى جميع منصات التواصل الاجتماعي.