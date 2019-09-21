اجراءات صارمة للحد من جذب اللاعبين المرتبطين بدوري السلة الاميركي

نيويورك – اتفق رؤساء أندية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على اتخاذ إجراءات أقسى لفرض الالتزام بشروط التعاقد مع اللاعبين ومحاولات جذب أولئك المرتبطين بعقود مع أندية أخرى، بعد موسم شهد انتقال العديد من النجوم من ضفة الى أخرى.

وتصل العقوبات الجديدة الى حد فرض غرامات تبلغ 10 ملايين دولار، وإلغاء التعاقدات، وسحب خيارات الأندية في “درافت” الموسم الجديد، وإيقاف مسؤولي الأندية الذين يعملون على استقطاب اللاعبين.

وقال مفوض دوري المحترفين “ان بي ايه” آدم سيلفر: “علينا أن نضمن أننا نطبق ثقافة الالتزام في هذا الدوري، وأنديتنا تريد أن تعرف أنها تنافس في ميدان متكافئ، وصراحة لا أريد لها أن تشعر بأنها تخسر الأفضلية في حال كانت تحترم قواعدنا القائمة، ما نبحث عنه فعليا هو تغيير ثقافة في الدوري”.

Adam Silver’s quest to clean up his league’s apparent tampering epidemic has produced a host of new guidelines aimed at providing a clearer framework for contact between teams, players and agents. https://t.co/iqJTnF6apo via @BenGolliver — Post Sports (@PostSports) September 21, 2019

وتأتي هذه التغييرات بعد أسابيع شهدت تعاقد نجوم في الدوري مع أندية أخرى بمجرد أن أصبحوا متحررين من تعاقدهم مع فرقهم، لاسيما كيفن دورانت (غولدن ستايت ووريرز سابقا) وكايري إيرفينغ (بوسطن سلتيكس سابقا) اللذين انتقلا الى بروكلين نتس بمجرد بدء الفترة التي يتاح فيها للأندية التفاوض مع لاعبين باتوا من حلٍّ من تعاقدهم مع أنديتهم، ما يؤشر الى ان الاتفاقات كانت شبه منجزة في فترة سريان عقودهم السابقة.

كما أبدت أندية خشيتها من تأثير اللاعبين على بعضهم البعض بشأن الانتقالات، مثل إبداء كواهي لينارد الذي قاد تورونتو رابتورز الى لقب الدوري في الموسم الماضي، رغبته لبول جورج بالانضمام إليه في ناديه الجديد لوس أنجليس كليبيرز، بينما كان جورج لا يزال مرتبطا بعقد مع أوكلاهوما سيتي ثاندر، قبل أن ينتقل بالفعل الى كليبيرز.

(أ ف ب)