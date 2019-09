اجراءات صارمة للحد من جذب اللاعبين المرتبطين بدوري السلة الاميركي

نيويورك – اتفق رؤساء أندية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على اتخاذ إجراءات أقسى لفرض الالتزام بشروط التعاقد مع اللاعبين ومحاولات جذب أولئك المرتبطين بعقود مع أندية أخرى، بعد موسم شهد انتقال العديد من النجوم من ضفة الى أخرى.

وتصل العقوبات الجديدة الى حد فرض غرامات تبلغ 10 ملايين دولار، وإلغاء التعاقدات، وسحب خيارات الأندية في “درافت” الموسم الجديد، وإيقاف مسؤولي الأندية الذين يعملون على استقطاب اللاعبين.

وقال مفوض دوري المحترفين “ان بي ايه” آدم سيلفر: “علينا أن نضمن أننا نطبق ثقافة الالتزام في هذا الدوري، وأنديتنا تريد أن تعرف أنها تنافس في ميدان متكافئ، وصراحة لا أريد لها أن تشعر بأنها تخسر الأفضلية في حال كانت تحترم قواعدنا القائمة، ما نبحث عنه فعليا هو تغيير ثقافة في الدوري”.

Adam Silver’s quest to clean up his league’s apparent tampering epidemic has produced a host of new guidelines aimed at providing a clearer framework for contact between teams, players and agents. https://t.co/iqJTnF6apo via @BenGolliver

— Post Sports (@PostSports) September 21, 2019