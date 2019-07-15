اجراءات قانونية في حق 91 مخالفا بيئيا في الظليل

إحسان التميمي

الزرقاء- ضمن سلسلة نشاطات وزارة البيئة قام مكتب حماية البيئة لقضاء الظليل بالتفتيش والمتابعة للعديد من الانشطة الاقتصادية والتنموية بالقضاء حيث تم المتابعة والتفتيش على (179) نشاط منذ بداية عام 2019 للتحقق من التزامها بالاشتراطات البيئية حيث تنوعت هذه النشاطات ما بين صناعية، حرفية، وخدمية زراعية، (مزارع ابقار ودواجن- مواقع تجميع ونقل السماد العضوي غير المعالج)، المقالع والكسارات وخلاطات الاسفلت وصهاريج نقل المياه العادمة.

علما بأن من اهم التحديات البيئية في قضاء الظليل قضية الطرح العشوائي للمياه العادمة من قبل الصهاريج وفي هذا الاطار قامت وزارة البيئة بتنفيذ مشروع التتبع الالكتروني لصهاريج نقل المياه العادمة وقد تم رصد حركة (204) صهريج من بداية العام الحالي داخل القضاء واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المخالفين بالتنسيق مع مكتب حمايةالبيئة لقضاء الظليل.

وكذلك قامت الوزارة بمنح الموافقة البيئية لاحد المستثمرين من القطاع الخاص لمشروع معالجة السماد العضوي وانتاج الغاز الحيوي لمعالجة المشاكل البيئية الناجمة عن روث الحيوانات (الزبل).

علما بان عدد النشاطات التي تم اتخاذ اجراءات قانونية بها (91) نشاط تراوحت ما بين التحويل الى النائب العام والايقاف عن العمل.

ومن الجدير بالذكر بانه تم استحداث مكتب لحماية البيئة في قضاء الظليل منذ عام 2014 وذلك للرغبة الجادة لدى وزارة البيئة في معالجة المشاكل والتحديات البيئية الموجودة في القضاء.

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