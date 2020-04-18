اجراءات لتسهيل عودة الطلبة الكويتيين إلى بلادهم

عمان – قال مصدر في خلية أزمة كورونا، انه سيتم تسهيل عودة الطلبة الكويتيين الراغبين بالعودة الى بلادهم خلال الفترة من 19 الى 22 نيسان الجاري.

واضاف المصدر بتصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت، أنه جرى التنسيق بين الجهات المعنية في المملكة والسفارة الكويتية والمكتب الثقافي الكويتي بعمان لتسهيل عملية وصول الطلبة الكويتيين من المناطق التي يتواجدون فيها الى المطار لغايات عودتهم الى بلادهم . وكان المكتب الثقافي الكويتي بعمان، اعلن وعبر تويتر عن التنسيق مع السلطات المعنية في المملكة لتسهيل حركة الطلاب الكويتيين بجميع محافظات المملكة خلال الفترة المذكورة، وهو إجراء للتسهيل على من يرغب منهم بالعودة الى الكويت.

بترا