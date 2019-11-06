احتجاجات تشيلي تنقل نهائي ليبرتادوريس من سانتياغو الى ليما

اسونسيون – أدت الاحتجاجات المتواصلة منذ نحو 3 أسابيع في تشيلي الى نقل نهائي مسابقة “كوبا ليبرتادوريس” لكرة القدم هذا الشهر، من عاصمتها سانتياغو الى عاصمة البيرو ليما، بحسب ما أعلن اتحاد أميركا الجنوبية.

وسيقام النهائي بين حامل اللقب الأرجنتيني ريفر بليت ومنافسه البرازيلي فلامنغو في موعده المقرر يوم 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، لكن مع نقله الى ليما في ظل الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية.

وأشار اتحاد أميركا الجنوبية “كونميبول” في بيانه الى أن نقل المباراة كان بسبب “ظروف قاهرة وشروط النظام العام”، وأن القرار جاء بعد “الأخذ في الاعتبار سلامة اللاعبين، الجمهور، والبعثات”.

وأوضح أن اختيار ليما يعود الى “عرض من حكومة البيرو، وبناء على الضمانات الأمنية التي وفرتها”.

وهو العام الثاني تواليا يضطر فيه اتحاد أميركا الجنوبية الى نقل مكان مباراة نهائية للمسابقة الأهم لأندية القارة، علما بأن نهائي هذا الموسم هو الأول الذي يقام بنظام مباراة واحدة بدلا من ذهاب وإياب كما جرت العادة.

وأتى إعلان نقل النهائي بعد ساعات من إلغاء الاتحاد التشيلي مباراة ودية ضد بوليفيا كانت مقررة في سانتياغو في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي. (أ ف ب)