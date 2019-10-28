احتجاجات لبنان تدخل يومها الـ12 دون بوادر حل

بيروت– دخلت الاحتجاجات الشعبية في لبنان رفضا لسياسة الحكومة، يومها الثاني عشر، من دون ان تلوح في الافق بوادر حل في ظل رفض المتظاهرين المحتجين الخروج من الشارع وفتح الطرق واصرار السلطة على عدم الاستجابة لمطلب اسقاط الحكومة.

واشار مراسل (بترا) في بيروت صباح اليوم، إلى ان غالبية الطرق الرئيسية والاوتوسترادات لاتزال مقطوعة بالعوائق والاطارات فيما عمل محتجون منذ الليل على ركن سياراتهم في وسط الطريق لمنع اي محاولة للجيش لفتح الطرق بشكل مفاجئ. كما تم اقفال طرق مثلث خلدة – أوتوستراد المطار ومداخل دوحة عرمون وبشامون وصولا الى الشويفات بالعوائق والاحجار الا للحالات الطارئة.

واصاف، ان الجيش اللبناني يعمل على فتح عدد من الطرق في الجنوب لا سيما اوتوستراد صيدا حيث وقعت صدامات بينه وبين المحتجين اوقعت اصابات عدة ونقل الصليب الاحمر ثلاثة منها الى المستشفى، كما غطت سحب الدخان سماء المدينة حيث قطع المحتجون طرقات صيدا الداخلية بالإطارات المشتعلة والعوائق “.

وافاد، بان الوضع في مدينة صور جنوب لبنان هادئ وفتحت المدارس ابوابها فيما طرق طرابلس والشمال مقطوعة بالكامل.

كما ان المصارف والمدارس والجامعات والادارات متوقفة عن العمل، فيما عمدت المصارف الى تأمين الرواتب للقطاع العام عبر الات السحب الالي فقط.