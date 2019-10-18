احتجاجات واسعة تغلق لبنان بالإطارات المشتعلة (صور)

بيروت- تواصلت الاحتجاجات صباح اليوم الجمعة، في عدة مناطق في لبنان، التي شهدت إقفالاً لعشرات الطرق بالإطارات المشتعلة والحجارة.

كما أغلق المحتجون طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بالإطارات المشتعلة.

وكان الآلاف من اللبنانيين الغاضبين تظاهروا مساء الخميس احتجاجاً على أزمة اقتصادية خانقة وتوجه الحكومة لإقرار ضرائب جديدة عليهم، في تحركات أطلقها فرض رسم مالي على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي.

وشكل القرار، الذي سرعان ما سحبته الحكومة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية، شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة، التي تضم ممثلين عن أبرز الأحزاب السياسية، والعاجزة منذ أشهر عن الالتزام بتعهداتها في تخفيض عجز الموازنة وتحقيق اصلاحات بنيوية.

وتصاعدت نقمة الشارع في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي تراجعت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وسط مؤشرات على انهيار اقتصادي وشيك.

في وسط بيروت وضواحيها كما في مختلف المناطق اللبنانية، تجمع المتظاهرون مرددين شعارات عدة بينها “الشعب يريد إسقاط النظام”، و”دولتنا حرامية”، متهمين كافة أركان الدولة بالسرقة والفساد وابرام صفقات على حساب المواطنين.

كما أقدموا على إشعال الإطارات وقطع طريق المطار بالإضافة إلى طرق رئيسية في مختلف المناطق. وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب حزب الله وحركة أمل، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.

وحصلت أعمال تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية بالقرب من مقر الحكومة في وسط بيروت، ما أدى إلى إصابة متظاهرين إثنين بجروح، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وقال أحد المتظاهرين في تصريح لقناة تلفزيونية محلية بغضب، “هذا عصيان مدني، وسنبقي الطرق المؤدية إلى المرافق الرئيسية مغلقة”.

وعلّق آخر “نحن من انتخبناهم ونحن من سنسقطهم”.

وعمدت القوى الأمنية بعد منتصف الليل الى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، بعد أن أعلنت قوى الأمن الداخلي جرح 40 من عناصرها خلال المواجهات. (وكالات)