احتجاز عائلة فيرتونغن خلال السطو على منزله

لندن – ذكرت الشرطة البريطانية الاحد ان اسرة لاعب كرة القدم الدولي البلجيكي يان فيرتونغن احتجزت لفترة قصيرة ليلة الثلاثاء تحت تهديد السكاكين خلال عملية سطو على منزله، بينما كان مدافع توتنهام الإنكليزي مع فريقه في ألمانيا.

وذكرت الشرطة ان اربعة رجال يرتدون الأقنعة مسلحين بالسكاكين اقتحموا منزل فيرتونغن بينما كانت زوجة اللاعب البلجيكى الدولي واطفاله بداخله.

وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عاما في ألمانيا للمشاركة مع فريقه في المباراة ضد لايبزيغ في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء (صفر-3).

قال متحدث باسم توتنهام “اننا ندعم يان واسرته خلال هذا الوقت المؤلم للغاية. ونشجع كل من لديه معلومات تقديمها لمساعدة الشرطة في تحقيقاتها”.

وأعلن متحدث باسم الشرطة أنه “تم استدعاء الشرطة إلى عنوان منزل في الساعة 7:49 مساء العاشر من آذار/مارس بعد الإبلاغ عن عملية سطو”.

وأضاف “حضر عناصر الشرطة. وأفيد بأن أربعة رجال يرتدون الأقنعة، مسلحين بالسكاكين، دخلوا عنوة إلى المنزل وسرقوا عدة مقتنيات قبل مغادرتهم”.

وقال “لم يصب احد بجروح. وكان المشتبه بهم قد غادروا المكان قبل وصول عناصر الشرطة. ولم تحدث اعتقالات ولا تزال التحقيقات مستمرة”.

ويأتي هذا الحادث بعد استهداف نجمي أرسنال الألماني مسعود أوزيل والبوسني سياد كولاشيناتس من قبل راكبي دراجات نارية مسلحين أثناء القيادة في شمال لندن في وقت سابق من هذا الموسم. – (أ ف ب)