احتراق آلية درك إثر رشقها بـ”مولوتوف” في الرمثا – فيديو

الرمثا-الغد- احرق محتجون آلية تابعة لقوات الدرك، السبت، إثر رشقها بعبوات حارقة (ملوتوف) خلال أعمال شغب في الرمثا، بحسب ما قال مصدر أمني لـ”الغد”.

وتجددت أعمال الشغب لليوم الثاني على التوالي في لواء الرمثا بمحافظة إربد، الليلة، احتجاجا على قرارات وتعليمات حكومية أعلن عنها، أمس الجمعة، أبرزها إدخال “كروز دخان” واحد لكل مسافر قادم إلى المملكة عبر المراكز الحدودية.

وأقدم عددا من المحتجين على إغلاق شارع رئيسي وإشغال الإطارات وإطلاق الألعاب النارية و رشق الحجارة تجاه قوات الدرك والأمن العام، ما دفع الأجهزة الأمنية لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الرمثا.