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احتراق منزل لاعب الغولف الأمريكي لاف دون إصابات

منذ 17 دقيقة

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 جورجيا – دمر حريق اندلع صباح الجمعة منزل لاعب الغولف الأمريكي المخضرم ديفيز لاف في ولاية جورجيا لكن اللاعب الفائز بالعديد من الألقاب أكد أنه سعيد بنجاته هو وزوجته من الحادث.

وقال لاف الذي سبق له الانضمام لقاعة المشاهير العالمية للغولف في بيان ”رغم أن جميع أفراد أسرتنا يشعرون بالحزن بسبب خسارة منزلنا الذي كان مليئا بالسعادة والذكريات الجميلة إلا أننا نشعر بسعادة غامرة لعدم إصابة أي شخص بسوء والاطمئنان على سلامة الجميع.“

وقال لاف إنه بناء على اتصاله في الخامسة والربع صباحا بالتوقيت المحلي وصلت سيارات الإطفاء إلى المنزل الواقع في جزيرة سانت سيمونز بولاية جورجيا لكنها لم تتمكن من السيطرة على النيران.

ويجري التحقيق في الحادث لكن تقريرا أوليا أشار إلى أن الحريق بدأ في المرأب.– (رويترز)

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