احتفالات الأعياد تتسم بروح العطاء مع شركة “BCI”



عمان – مع حلول موسم الأعياد التي تتسم بروح العطاء والدفء بين أفراد المجتمع، وإيماناً من شركة BCI بنشر روح التكافل بين أبناء الوطن، نظمت الشركة مبادرة مميزة للاحتفال بالأعياد المجيدة بالتعاون مع المشروع الأردني The Good Socks.

وفي لفتة مميزة من شركة BCI لدعم مبادرات الشباب الهادفة لتحقيق التكافل الاجتماعي، ستزين شركة BCI خلال فترة الأعياد فروعها المتواجدة في شارع مكة، مجمع أبو الحاج وسيتي مول بشجرة مميزة زينتها من علب الجوارب القطنية المحلية من مشروع The Good Socks الذي يعنى بتوفير وجبة طعام لكل محتاج مقابل كل علبة جوارب بالتعاون مع تكية أم علي، فعند أي عملية شراء لمدة أسبوعين بدءاً من 16 كانون الأول، سيتم إهداء كل عميل علبة جوارب ذات تصميم متفرد مصنّعة بأيدي أردنية لشكره على الشراء من BCI وأيضا توفير الطعام لشخص محتاج.

وعلق السيد فادي برانسي الرئيس التنفيذي لشركة BCI Mobile عن هذه المبادرة قائلاً: “كلنا فخر بأن نرى هذه المبادرات الهادفة في أردننا الحبيب والتي يقوم عليها شباب مميزون، قاموا بتطوير مشروع مميز لخدمة هدف إنساني نبيل ألا وهو دعم أفراد المجتمع المحلي، ونحن في BCI يسعدنا أن نشارك روح الأعياد المجيدة بطابع يغلفه العطاء، الحب والتميز، إذ نفخر أن نشارك رسالتنا والأعمال الإنسانية مع زبائننا حيث سيتمكنون من توفير وجبة طعام لشخص محتاج والحصول على جوارب مميزة”.

وعلى أثره ستطلق شركة BCI حملة تسويقية بأسعار مميزة على الهواتف الخلوية واكسسواراتها في جميع معارضها المنتشرة في المملكة ومن خلال موقع التسوق الإلكتروني للشركةwww.bci-store.com وذلك في الفترة ما بين 19 و 31 كانون الأول.