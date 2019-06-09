احتفالات بمناسبة عيد الجلوس الملكي في السلط

طلال غنيمات

البلقاء- احتفل في السلط مساء اليوم الأحد، بالذكرى العشرين لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية ، بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء المهندس سامي كامل الداوود ومحافظ البلقاء نايف هدايات الحجايا ومدير شرطة البلقاء العميد يزن العوران ورئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد الخشمان ورئيس واعضاء مجلس محافظة البلقاء وفعاليات رسمية وشعبية ، وحشد كبير من المواطنين، وأقيم الاحتفال في ساحة العين وسط مدينة السلط.

واشتمل الاحتفال الذي شارك فيه مختلف القطاعات الشبابية والنسائية ومؤسسات مجتمع المدني على فقرة سرد قصص نجاح لكل من المهندس صلاح معتز الربيع واحمد ابو رمان وقصائد شعرية للشعراء علي الفاعوري وصدام ملوح وأركان المساعيد وفقرات فنية ووطنية لفرق شابات السلط وكشافة مار جريس / نادي شباب الفحيص والساحل للفنون الشعبية وفرقة الشونة الجنوبية وعروض لموسيقات القوات المسلحة الجيش العربي .