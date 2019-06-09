احتفالات بمناسبة عيد الجلوس في العقبة

أحمد الرواشدة

العقبة – احتفلت محافظة العقبة مساءاليوم بالذكرى العشرين لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، برعاية وزير الاوقاف الاسلامية عبد الفتاح ابو البصل ورئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف البخيت ومحافظ العقبة صالح النصرات ومدراء الاجهزة الامنية والعسكرية وحشد كبير من المشاركين والمواطنيين.

واشتمل الاحتفال الذي اقيم في ساحة نادي الامير راشد وشارك فيه مختلف القطاعات الشبابية والنسائية ومؤسسات مجتمع المدني على فقرة متنوعة واغاني وقصائد وطنية وقصص نجاح.