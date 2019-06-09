احتفالات وعروض جوية تعم المملكة بمناسبة عيد الجلوس العشرين -فيديو وصور

أحمد الرواشدة وهشال العضايلة وطلال غنيمات وحسين كريشان وأحمد التميمي عامر خطاطبة

محافظات- عمت الاحتفالات مساء اليوم الأحد، عمان والمحافظات بمناسبة العيد العشرين لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وبدأت الاحتفالات باستعراضات جوية نفذها سلاح الجو الملكي.

وفي عمان أقيمت فعاليتان رسميتان في حدائق الحسين والمدرج الروماني اشتملت على العديد من الفقرات.

واحتفلت محافظة العقبة مساء اليوم بالذكرى العشرين لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية ، برعاية وزير الاوقاف الاسلامية عبد الفتاح ابو البصل ورئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف البخيت ومحافظ العقبة صالح النصرات ومدراء الاجهزة الامنية والعسكرية وحشد كبير من المشاركين والمواطنيين.

واشتمل الاحتفال الذي اقيم في ساحة نادي الامير راشد وشارك فيه مختلف القطاعات الشبابية والنسائية ومؤسسات مجتمع المدني على فقرة متنوعة واغاني وقصائد وطنية وقصص نجاح.

محافظه الكرك تحتفل بذكرى الجلوس الملكي

كما احتفلت محافظة الكرك مساء اليوم بالذكرى العشرين لجلوس جلاله الملك عبدالله الثاني بن الحسين على العرش.

وحضر الاحتفال وزير الشؤون السياسية والبرلمانيه وزير الدوله المهندس موسى المعايطه ومحافظ الكرك جمال الفايز ورئيس جامعة مؤته الدكتور ظافر الصرايرة والعين حماد المعايطة وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين وجمع غفير من المواطنين. وتضمن الحفل الذي نظم في ساحه قلعه الكرك فقرات فنية وغنائيه وقصائد شعرية بالمناسبة.

وفي السلط احتفل مساء اليوم بالذكرى العشرين لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء المهندس سامي كامل الداوود ومحافظ البلقاء نايف هدايات الحجايا ومدير شرطة البلقاء العميد يزن العوران ورئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد الخشمان ورئيس واعضاء مجلس محافظة البلقاء وفعاليات رسمية وشعبية، وحشد كبير من المواطنين، وأقيم الاحتفال في ساحة العين وسط مدينة السلط.

واشتمل الاحتفال الذي شارك فيه مختلف القطاعات الشبابية والنسائية ومؤسسات مجتمع المدني على فقرة سرد قصص نجاح لكل من المهندس صلاح معتز الربيع واحمد ابو رمان وقصائد شعرية للشعراء علي الفاعوري وصدام ملوح وأركان المساعيد وفقرات فنية ووطنية لفرق شابات السلط وكشافة مار جريس / نادي شباب الفحيص والساحل للفنون الشعبية وفرقة الشونة الجنوبية وعروض لموسيقات القوات المسلحة.

معان مسيرة كرنفالية احتفاء بعيد الجلوس الملكي

وفي أجواء تسودها البهجة ويكتنفها الفرح ، احتفلت مدينة معان مساء اليوم بالذكرى العشرين لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، حيث أطلقت الفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في معان وبمشاركة واسعة من المواطنين، مسيرة كرنفالية حاشده من أمام ميدان ” سليمان عرار” مرورا بالشوارع الرئيسية وصولا لموقع الاحتفال في حديقة المدينة طريق آذرح.

وشارك في المسيرة عشرات المركبات مزينة بالإعلام الأردنية وصور جلالة الملك ، بمصاحبة الأغاني الوطنية، وعلت أصوات المشاركين بالدعاء لجلالة الملك والوطن ، معبرين عن ولائهم وحبهم لجلالته والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية الحكيمة ، ومستشرفين به حاضرهم المجيد ومستقبلهم البهيج.

وتقدم المسيرة التي حملت شعار “وتستمر المسيرة” محافظ معان أحمد العموش وموسيقات القوات المسلحة الأردنية والأمن العام وسيارات كرنفالية وهجانه وفرسان وبمشاركة فعاليات رسمية وشبابية في المحافظة

وأكد المشاركون في المسيرة اعتزازهم بالإنجازات الوطنية التي تحققت منذ تولي جلالتة سلطاته الدستورية وبكافة المجالات الإنسانية والتعليمية والثقافية والصحية المدنية والعسكرية والأمنية وضرورة تعظيمها،

كما أكد المشاركون أنهم ماضون على العهد وفي مسيرة الانجاز والعطاء والتطوير ليبقى الأردن بنسيجه الاجتماعي وبمختلف مكوناته مع قيادته الهاشمية صخرة تتحطم عليها كل المؤامرات

وعبر منظمو المسيره ان مناسبة الجلوس الملكي العشرين على العرش تشكل محطة وطنية مضيئة في تاريخ الأردن لتعزيز مسيرة الانجاز والبناء وشحذ الهمم ، وتأكيد التوافق الوطني والانسجام والتلاحم بين القيادة الهاشمية والشعب لتعزيز الإرادة للاستمرار بمسيرة بناء الوطن وصون وحماية مقدراته ومؤسساته ليبقى الأردن واحة أمان ونموذجا مشرقا في عالمنا.

وأختتم الاحتفال الذي حضره وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني ونواب محافظة معان وشيوخ ووجهاء المحافظة ورؤساء البلديات ومدراء والدوائر الرسمية ، وكبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في المحافظة على مشاركات وفقرات فنية غنائية قدمتها عدد من الفرق الفلكلورية الشعبية الوطنية وقصائد شعرية ، إضافة الى عرض قصص نجاح لمجموعة من الشبان .

وتتضمن الحفل عروضا جوية من صقور سلاح الجو الملكي بتقديم عروض جوية في سماء المدينة ابتهاجا وفرحا بالمناسبة الغالية.

وفي اربد، اقيم بمدينة الحسن الرياضية احتفال بمناسبة الذكرى العشرين لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية بحضور وزير الادارة المحلية وليد المصري والصناعة والتجارة طارق الحموري ومحافظ اربد رضوان العتوم ورئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ومدراء الاجهزة الامنية ورئيس غرفة التجارة محمد الشوحة وغرفة الصناعة هاني ابو حسان ونواب المحافظة.

وتضمن الاحتفال الذي حضره الاف المواطنين وفعاليات شعبية ورسمية عروض عسكرية واغان قدمها الفنانين حسين السلمان وعيسى الصقار وفقرة دبكة شعبية بالاضافة الى فقرة شعرية وفقرات شبابية لمبادرات قدمها عبدالله بني هاني وفادي مقدادي.

وتم في نهاية الاحتفال اطلاق ألعاب نارية احتقالا بهذة المناسبة.

كما احتفلت محافظة عجلون مساء اليوم الاحد بالعيد العشرين لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش برعاية وزير العمل نضال البطاينة وحضور محافظ عجلون علي المجالي وفاعليات مختلفة.

وألقى الوزير البطاينة كلمة قال فيها إن الاردن تجاوز التحديات والربيع العربي والتغيرات الاقليمية والدولية بفضل حكمة جلالة الملك عبد الله الثاني ووعي وتماسك الشعب، مؤكدا اعتزاز ابناء الاردن بهده القيادة الحكيمة لافتا الى ان الاررن رغم الظروف الاقتصادية فقد حقق انجازات وواصل مسيرة النمو والتقدم، مباركا لجلالة الملك حامي القدس والمقدسات الذي علمنا التغلب على التحديات وتحويلها إلى إنجازات.

واكد محافظ عجلون علي المجالي اهمية المناسبة على قلوب الاردنيين جميعا وما تحمله من معان الفخر والاعتزاز الوطني.

واشتمل الاحتفال الذي اقيم في معسكر الحسين للشباب بمشاركة موسيقات الامن العام على قصيدة شعرية للشاعر حسين الغرايبة وصلة غنائيةللمطرب عبد الحافظ الخوالدة على عرض لقصص نجاح للشابة عروب الزغول والشاب ورعد الصمادي وادار اللقاء الشاب احمد معن القضاة كما اشتمل الاحتفال على قصائد شعرية واغان وطنية لشابات من مركزي شابات صخرة وكفرنجة بالاضافة فقرات فلكلورية شعبيةلفرقتي المحبة وكفرنجة للفنون الشعبية والفلكورية ومغناة شعرية ملك القلوب من كلمات الشاعر حسين الغرايبة.

وتضمن الاحتفال عروضا لموسيقات الامن العام وعروض جوية نالت اعجاب الحضور. كما تزامن مع الاحتفال اطلاق الالعاب النارية من اربعة مواقع وهي: لواء القصبة في قلعة عجلون ولواء كفرنجة في دار بلدية كفرنجة الجديدة. وقضاء عرجان / ساحة مدرسة الملك طلال الثانوية للبنين وقضاء صخرة بمنطقة البيادر في عبين.

محافظه الكرك تحتفل بذكرى الجلوس الملكي

احتفالات بمناسبة عيد الجلوس الملكي في السلط

من الاحتفال في حدائق الحسين بعمان بمناسبة عيد الجلوس الملكي الـ 20.

من الاحتفال في حدائق الحسين بعمان بمناسبة عيد الجلوس الملكي الـ 20.

من احتفالات محافظة العقبة بذكرى الجلوس الملكي