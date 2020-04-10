احتمالية استئناف الدوري الالماني من دون جماهير في ايار

برلين – ذكرت تقارير صحفية أن الدوري الألماني لكرة القدم قد يعود في التاسع من مايو/أيار – بدون جمهور- بعد التوقف القسري في إطار التدابير لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة (بيلد) الجمعة أن هذا الموعد “مرجح” أكثر من تاريخ الثاني من مايو، الذي تم أيضا أخذه بعين الاعتبار في اجتماع بين المسؤولين برابطة الدوري الألماني لكرة القدم، المسؤولة عن اتخاذ هذا القرار.

وقال متحدث باسم الرابطة لـ(بيلد) “في الوقت الحالي، هذه مجرد خطط ستتوقف على العديد من العوامل الخارجية”.

وفي السابق، تم الكشف عن أن رابطة الدوري كانت تفكر في استئناف الموسم بمباريات مغلقة لا يمكن أن يحضرها سوى 126 شخصا، بما في ذلك اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والطبي والمسؤولين الأمنيين وممثلي كل فريق و30 صحفيا.

يشار إلى أن الدوري الألماني، الذي يضم الدرجتين الأولى والثانية، معلق بشكل رسمي حتى 30 أبريل/نيسان على الأقل.

ويدرس دوري الدرجة الثالثة الألماني، الذي يديره الاتحاد الألماني لكرة القدم، استئناف المباريات يوم 16 مايو/أيار، مع بقاء المدرجات فارغة لأسباب تتعلق بالأمن الصحي.

وأبدى رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم ، فريتز كيلر اقتناعه بأن وباء فيروس كورونا المستجد سيجلب معه موجة من حالات الإفلاس في كرة القدم الاحترافية.

وفي تصريحات لقناة (فينيكس)، أشار كيلر إلى أنه بسبب تعليق الموسم، يتزايد التهديد بأن مزيد من الأندية بالبوندسليجا ستضطر إلى إعلان إفلاسها، وليس فقط في دوريي الدرجة الثانية والثالثة.

وتعد ألمانيا واحدة من الدول التي سجلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بواقع 113 ألفا و525، وألفين و373 حالة وفاة ، وفقًا لبيانات معهد روبرت كوخ ، المختص في علم الأوبئة في البلاد.– (إفي)