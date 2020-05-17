احتياطي الذهب في “المركزي” يرتفع 39 %

هبة العيساوي

عمان- ارتفعت قيمة احتياطي الذهب الموجودة لدى البنك المركزي الأردني بنسبة 39 % في الثلث الأول من العام الحالي أو ما مقداره 592.2 مليون دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي، وفق الأرقام الصادرة عن البنك.

وبلغت قيمة هذه الأونصات في نهاية شهر نيسان (إبريل) الماضي نحو 2.111 مليار دينار مقارنة مع 1.519 مليار دينار في نهاية العام 2019.

وبلغ عدد أونصات الذهب لدى البنك في نهاية شهر نيسان (إبريل) 1.739 مليون أونصة أو ما يعادل نحو (54 طنا) مقارنة مع 1.406 مليون أونصة في نهاية العام 2019 بارتفاع نسبته 23.6 %.

وهذا يعني أن إجمالي ما اشتراه البنك المركزي خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي يبلغ نحو 333 ألف أونصة ذهب.

واحتياطي الذهب هو عبارة عن الذهب الذي يحتفظ به البنك المركزي في أي بلد كمستودع للقيمة وضمان لتخليص الوعود لدفع المودعين وحاملي الأوراق المالية أو أقرانهم التجاريين أو لتأمين العملة.

وتاريخيا تلجأ البنوك المركزية في العالم لبيع الذهب لتوفير السيولة لحل بعض المشاكل المالية للبلاد، في حين تلجأ البلدان لشراء الذهب خلال التوترات السياسية كملجأ آمن مقارنة مع الاستثمار في أسواق العملات والسندات.

وتستخدم احتياطيات الذهب أحيانا في تسوية المعاملات الدولية، ويحسب هذا الاحتياطي في المملكة إلى جانب الموجودات والودائع من العملات الأجنبية ضمن بند الاجتياطي الأجنبي للمملكة.

وشهد المعدن الأصفر ارتفاعات ملموسة منذ بدء تأثيرات أزمة كورونا وتداعياتها على الأسواق العالمية إذ أقبل عليه المستثمرون والصناديق السيادية بشكل كبير للتحوط من المخاطر كونه ملاذ آمن وسط عدم وضوح الرؤية المستقبلية للاقتصاد العالمي.

يشار إلى أن قيمة أونصات الذهب الموجودة لدى البنك المركزي الأردني ارتفعت خلال العام الماضي بمقدار 216 مليون دينار أو ما نسبته 16.6 % وبلغت قيمة هذه الأونصات 1.519 مليار دينار مقارنة مع 1.302 دينار نهاية 2015.