احذروا سماعات الرأس الحديثة تدمر السمع!

دبي- يؤكد الأطباء أن مستوى الصوت في سماعات الرأس يؤثر مباشرة على حاسة السمع.

ويكون الحد الأعلى لمستوى الصوت بمعدل 80 ديسيبل، ولكن مستوى الصوت في الكثير من السماعات الحديثة يصل إلى 100 ديسيبل وأكثر، لذلك فإن الاستماع إلى الموسيقى بالمستوى الأعلى للصوت يعتبر قاتلا لحاسة السمع، بحسب خبر نشره موقع “رامبلر”.

ويعتقد الباحثون أن مستوى الصوت 80 ديسيبل يؤثر سلبا في حاسة السمع، خاصة إذا كان الشخص يستمع إلى الموسيقى بشكل يومي.

مع العلم أن وظيفة عصب السمع لا يمكن استعادتها بصورة كاملة بعد إصابتها بأضرار، وبالتالي عند استمرار الاستماع إلى موسيقى صاخبة بسماعات الرأس قد يسبب فقدان السمع، وهذا التأثير السلبي يظهر تدريجيا دون أن يشعر الشخص بأي أعراض.

ووفقا للأطباء والخبراء، فإن أفضل مستوى صوت لسماع الموسيقى هو 50-60 ديسيبل، على أن تتخلله استراحة مدتها 2-3 ساعات عند استخدام سماعات الرأس.