احذروا من تهديدات نصرالله

إسرائيل هيوم

بقلم: ايال زيسر

مثلما في كل سنة يشتد التوتر قبيل الأول من أيلول في ترقب متحفز، وأساسا خشية ألا تبدأ السنة الدراسية في موعدها. غير أن هذه السنة يوجد سبب إضافي للتخوف والقلق: من لبنان تنطلق تهديدات حربية لم تنطلق مثلها منذ انتهاء حرب لبنان الثانية في صيف 2006.

مجرد استعداد حسن نصرالله للخروج من الخندق الذي يختبيء فيه منذ 16 سنة تدل على أن الدرس نسي – درس الضربات التي تلقاها تنظيمه وامتصها مؤيدوه، ابناء الطائفة الشيعية في اثناء الحرب. ويتبين أيضا ان نصرالله مفعم بالثقة بقدرته على الخروج إلى مواجهة متجددة مع إسرائيل وهو مقتنع بان نهاية هذا ستكون مختلفة عن المواجهة السابقة التي ادخلته الى الخندق لسنوات طويلة.

نصرالله ليس مغامرا أو مراهنا بطبيعته. تجربته عديدة السنين علمته أن يتحدث عاليا عاليا، لكن أن يعمل بحذر وان يسير بين القطرات. لا خوف من أن يفاجئ إسرائيل بإطلاق رشقات من الصواريخ نحو تل ابيب تجر ردا قاسيا من جانبها. لكنه مستعد لان يلعب بالنار ومقتنع بأن بوسعه أن يسيطر على مستوى اللهيب.

التهديد الذي يطلقه نصرالله جلي وواضح. “إذا بدأت إسرائيل، كما هو مخطط، في بداية أيلول في إنتاج الغاز من طوافة التنقيب في حقل كريش، الذي يوجد حسب كل الأراء في أراضيها السيادية، وذلك قبل أن يتحقق اتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، فان تنظيم حزب الله سيعمل على منع إسرائيل من إنتاج الغاز من حقل كريش أو من حقول غاز أخرى، وذلك حتى بثمن حرب شاملة.

كي يثبت جدية نواياه، أطلق حزب الله مسيرات نحو طوافة التنقيب في حقل كريش، وعلى أي حال سيعود ليجرب حظه بل وربما يطلق نحوها أو بجوارها صواريخ. فبعد كل شيء، لا حاجة به أن يصيب الطوافة إذ يكفي اطلاق النار بقربها كي تحمل الشركات الدولية التي تنتج الغاز على عدم مواصلة اعمالها.

هذا تهديد على سيادة إسرائيل وعلى الذخائر الاستراتيجية التي تحت تصرفها. تهديد كهذا هو ذو مغزى ثقيل حتى أكثر من اجتياز موضعي لخط الحدود أو حتى إصابة جنود على طوله، وهي أحداث خطيرة بحد ذاتها، واحتوتها إسرائيل في الماضي دون رد حقيقي.

في ضوء تهديدات نصرالله، حذر وزير الدفاع بيني غانتس من أن إسرائيل سترد بشدة على كل استفزاز وانها جاهزة لـ “معركة” في لبنان. وقدرت مصادر عسكرية رفيعة المستوى من جهتها بان إسرائيل كفيلة بأن تجد نفسها في عدة “أيام قتالية”، وصف “مغسول” بتبادل ضربات محدودة بينها وبين حزب الله على طول الحدود.

غير أنه إذا كان هذا هو المزاج وهذه هي طريقة التفكير عندنا، فيبدو أن في إسرائيل لم يتعلموا شيئا من أحداث 2006، التي بدأت هي أيضا كـ “أيام قتال” وانتهت بحرب شاملة أمسكت بإسرائيل متفاجئة وغير جاهزة.

من يعتقد أو يخطط بالدخول لبضعة أيام قتال في اثنائها يطلق نصرالله صليات صواريخ نحو مدن إسرائيل ويضرب احياء سكنية بل وذخائر استراتيجية بينما نحن نرد بهجمات على مواقع إطلاق الصواريخ ومخازن السلاح أو حتى بتصفية واحد أو اثنين من قادة التنظيم العسكريين – فمن الأفضل له الا يدخل على الإطلاق في مواجهة أو في واقع الأمر من الأفضل ومن المرغوب فيه أن يغير مخططاته من الأساس.

في صيف 2006 اعفت إسرائيل الدولة اللبنانية من ضرباتها انطلاق من الافتراض الذي لم ينجح في الاختبار بان لبنان وحزب الله ليسا واحدا، ولانها لم تفهم كم هو المس بالدولة اللبنانية. ومع ذلك فان الضربات، في الغالب من دون تخطيط أو حساب مدروس التي اوقعتها اسرائيل على رأس التنظيم وعلى مؤيديه في الضاحية الجنوبية فعلت فعلها.