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احرصوا عليه.. فيتامين “ك” صديق للبشرة

منذ ساعتين

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الغد– قالت خبيرة التغذية الألمانية إمكه ريزه إن فيتامين “ك” صديق للبشرة، لأنه يعمل على تقوية الحاجز الطبيعي للجلد ويساعد في تسريع وتيرة شفاء الجروح والندوب.

ويساعد فيتامين “ك” في تخفيف التهابات الجلد والتورمات والإحمرار، مما يجعله مفيدا في علاج الأمراض الجلدية مثل الالتهاب الجلدي ومرض الوردية (التهاب جلدي مزمن يصيب بصيلات الشعر والغدد الدهنية)، كما أن فيتامين “ك” مفيد لصحة القلب عبر منع تجلط الدم، فضلا عن أهميته في تقوية العظام.

وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين “ك” في الخضراوات الخضراء مثل الكرنب والبروكلي والسبانخ وصفار البيض ومنتجات الألبان، ويحتاجه الشخص البالغ بمعدل يتراوح بين ستين وثمانين ميكروغراما يوميا.

ويمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين “ك”، غير أن ذلك يجب أن يتم تحت إشراف الطبيب.

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