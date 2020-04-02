احرص على أقصى قدرة اتصال أثناء بقائك في المنزل

قد يبدو العمل من المنزل مريحًا لأنه ليس عليك التنقل يوميًا. ولكن هناك شيء واحد يمكنه أن يقلقنا – الاتصال بالإنترنت وسرعته. تتمتع معظم المكاتب باتصالات إنترنت عالية السرعة وأجهزة توجيه قوية لنقل البيانات والوصول إلى الإنترنت، ولكن قد لا يكون هذا هو الحال بالنسبة لاتصالات المنزل وأجهزة التوجيه الاعتيادية.

نظرًا إلى حقيقة أن العائلة بأكملها ستكون متصلة بالإنترنت، ستحتاج إلى جهاز توجيه يوفر لك اتصالًا أفضل للعمل وحتى مساعدة الأطفال على منصات التعلم الإلكتروني الخاصة بهم، كما أنك ستحتاج أيضًا إلى اتصال إنترنت مستقر للاستمتاع ببث جميع الأفلام والمسلسلات التي ترغب بمشاهدتها. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تحتاج إلى شبكة قوية وآمنة. تعرّف على جهاز التوجيه Huawei WiFi Q2 Pro.

تم تجهيز جهاز التوجيه الجديد من هواوي بشريحة مودم Gigahome 5630 gigabit PLC من هواوي التي تتميز بتقنية PLC Turbo المبتكرة، مما يعني بشكل أساسي أنه يمكنك الاستمتاع بنقل سريع للبيانات ووقت استجابة منخفض مع دعم النطاق العريض بسرعة 200 ميجابت في الثانية، والنطاق العريض من الألياف الضوئية بشكل أسرع.

ومع ذلك، فإن ما يجعل جهاز التوجيه Huawei WiFi Q2 Pro جهازًا لا بد من الحصول عليه هو أنه لا يزيد من أداء الشبكة فحسب، ولكنه يأتي أيضًا بميزة التوصيل والتشغيل، وهذا يسمح بتوصيل ما يصل إلى 15 قمرًا صناعيًا لكل قاعدة. فباستخدام هذه الميزة، يمكنك توصيل جهاز التوجيه الرئيسي بغرفة الجلوس. ومن خلال توصيل الأقمار الصناعية في غرف نومك أو مكتبك المنزلي أو إلى أي مكان في المنزل، يضمن لك اتصال واي فاي WiFi قويًا ومستقرًا. يمكنك حتى توصيل قمر صناعي في غرفة طفلك، حتى يتمكن من الاستمتاع باتصال سلس بالإنترنت لجميع احتياجات التعلم الإلكتروني الخاصة به. أفضل جزء في هذا هو حقيقة أنك لست مضطرًا للخضوع لإجراءات الإعداد المعقدة أيضًا. فبفضل تقنية التعرف التلقائي على منفذ الشبكة، يمكن للأقمار الصناعية الحصول تلقائيًا على كلمة مرور شبكة الواي فاي Wi-Fi من جهاز التوجيه القديم عند الاتصال، للوصول المباشر إلى الإنترنت.

ويأتي جهاز Huawei WiFi Q2 Pro مزودًا بدعم الجيل التالي من بروتوكول اتصال شبكة IPv6، لتعزيز خصوصية المستخدم وأمان الشبكة.

وإلى جانب ذلك، يتميز جهاز Huawei WiFi Q2 Pro أيضًا بالجمال في الشكل الإهليلجي البسيط ويكتمل بشريط خفيف، ويأتي مزودًا بمنافذ جيجابيت إيثرنت كاملة، والتي تحافظ أيضًا على خيارات شبكة LAN السلكية مفتوحة، كما تم تصميم المحطات الفضائية أيضًا على شكل قابس طاقة، ما يجعلها خفية وسهلة الاتصال.

ضمان شبكة قوية ومستقرة أمر بالغ الأهمية عندما تقضي وقتًا أطول في المنزل، سواء للعمل من المنزل، أو للدراسة أو حتى الترفيه، ومع جهاز التوجيه Huawei WiFi Q2 Pro، يمكنك الاطمئنان إلى أن حلول الشبكة الخاصة بك قد تم أخذها بالاعتبار مع المزايا الأخرى المضافة للخصوصية والأمن.