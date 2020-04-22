أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

احصائية: 4 إصابات بكورونا لكل 100 ألف من السكان في الأردن

منذ 18 دقيقة
كوادر طبية في قسم العزل الصحي بمستشفى الملك المؤسس في إربد (تصوير محمد مغايضة)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان الغد– أظهرت إحصائية أجريت حديثا لأعداد الإصابات بفيروس كورونا (لكل 100 ألف من السكان) في الدول العربية، أن الإصابات في الأردن من أقل المعدلات.
وأشارت الإحصائية، التي أجراها معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، إلى وجود 4 حالات فقط لكل 100 ألف بين السكان في الأردن، ليكون بذلك من أقل معدلات الإصابات بين الدول العربية والتي وصلت في حدها الأعلى إلى 189 إصابة/100000 من السكان وفق الرسم البياني.
وهذا يشير إلى أن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في وقت مبكر جدا من الأزمة وتعاون المواطنين، هي السبب الرئيس الحاسم في استقرار الوضع الوبائي في الأردن.

مقالات ذات صلة

تحويل 4.8 مليون دينار للجامعات الرسمية

منذ 4 دقائق
فواتير الكهرباء

الكهرباء تعلن تفعيل تطبيق القراءة الذاتية للعدادات

منذ 22 دقيقة

التربية تعدل أسس النجاح والإكمال والرسوب للفصل الدراسي الثاني

منذ 25 دقيقة

رياض محرز أفضل لاعب في تاريخ الكرة العربية وفقا لاستفتاء “الغد”

منذ 54 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock