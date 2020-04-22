احصائية: 4 إصابات بكورونا لكل 100 ألف من السكان في الأردن

عمان الغد– أظهرت إحصائية أجريت حديثا لأعداد الإصابات بفيروس كورونا (لكل 100 ألف من السكان) في الدول العربية، أن الإصابات في الأردن من أقل المعدلات.

وأشارت الإحصائية، التي أجراها معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، إلى وجود 4 حالات فقط لكل 100 ألف بين السكان في الأردن، ليكون بذلك من أقل معدلات الإصابات بين الدول العربية والتي وصلت في حدها الأعلى إلى 189 إصابة/100000 من السكان وفق الرسم البياني.

وهذا يشير إلى أن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في وقت مبكر جدا من الأزمة وتعاون المواطنين، هي السبب الرئيس الحاسم في استقرار الوضع الوبائي في الأردن.