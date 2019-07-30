خالد تيسير العميري

عمان – عبّر لاعب المنتخب الوطني الاول لكرة السلة ونجم فريق بشيكتاش التركي أحمد الدويري، عن سعادته الكبيرة بالالتحاق في تدريبات “صقور النشامى”، في إطار تحضيراته لخوض غمار نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2019 في الصين، والتي تُقام خلال الفترة الممتدة من 31 آب (أغسطس) وحتى 15 أيلول (سبتمبر) المقبلين.

وفي تصريحات أدلى بها الدويري لـ “الغد” – على هامش توقيع شركة “اورانج” لاتفاقية رعاية مع اتحاد السلة – أكد اللاعب البالغ طوله (209سم) على سعادته بالاتحاق في تدريبات المنتخب الوطني، مع تبقي قرابة 30 يوماً على انطلاق مونديال العمالقة في الصين.

واضاف الدويري: “شاهدت وجوهً جديدة في تدريبات المنتخب، وهم متحمسون ويتطلعون لاثبات أنفسهم مع المنتخب، وهي نقطة ايجابية”، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة تُعد جيدة لخلق حالة من الانسجام والتناغم بين اللاعبين، لتقديم أفضل صورة ممكنة في كأس العالم.

وتحدث الدويري (26 عاماً)، عن المعسكرات التحضيرية المقبلة لـ “صقور النشامى” في روسيا وتركيا، مختتماً: “التواجد في تركيا سيكون حماسياً لأنني سألتقي بأصدقائي هناك في تركيا”.

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