احم بياناتك في الآيفون من تبعات السرقة

يستغل بعض لصوص أجهزة «آيفون» إعداداً أمنياً يسمى مفتاح الاسترداد، يجعل وصول المالكين لبياناتهم المسجلة على هواتفهم أمراً شبه مستحيل، وفقاً لتقرير حديث لصحيفة «وول ستريت جورنال».

وكان بعض الضحايا أخبروا الصحيفة بأن حساباتهم المصرفية سُرقت بعد أن تمكن اللصوص من الوصول إلى تطبيقاتهم المالية.

تحقيق هذا الاستحواذ ليس بالأمر السهل، وهو يتطلب أن يطَّلع اللص على رقم المرور الخاص بالمستخدم، إما بأن يسترق النظر، أو بأن يستدرج صاحب الهاتف ليشاركه الرقم بالسري، قبل أن يقوم بسرقة جهاز الهاتف فعلياً.

ومن ثَمَّ، يمكن للسارق أن يستخدم رقم المرور ليقتحم الهاتف ويغير اسم حساب «أبل»، ويغلق خاصية «إيجاد الهاتف» حتى يصعب تتبعه، ثم يستخدم «مفتاح الاسترداد»، وهو رمز مكوَّن من 28 رقماً وظيفته بالأساس حماية مالك الهاتف من الاختراق الشبكي، ما يمنع المستخدم الأصلي من استرداد بياناته.

قال متحدث باسم «أبل» لـCNN «نتضامن مع الأشخاص الذين تعرضوا لتلك التجربة (السرقة)، ونأخذ كل محاولات اقتحام مستخدمينا على محمل الجد، حتى وإن كانت تلك المحاولات نادرة»، وأضاف «نعمل بلا كلل كل يوم لنحمي حسابات وبيانات مستخدمينا».

على موقعها الإلكتروني، تحذر «أبل» مستخدميها «أنت مسؤول عن مراقبة إمكانية الوصول لأجهزتك الآمنة ومفتاح الاسترداد الخاص بك، فإذا تم الوصول إلى أي منهما، فقد يعني ذلك عدم قدرتك على استعادة حساباتك مرة ثانية».

قال جيف بولارد، نائب الرئيس والمحلل الرئيسي في «فوريستر ريسيرش»، إن الشركة يجب أن تقدم المزيد من الخيارات لدعم العملاء، و«طرقاً للتعريف بهوية المستخدمين حتى يتمكنوا من إعادة ضبط تلك الإعدادات».

ولكن حتى الآن لا يوجد سوى عدد قليل من الخطوات التي يمكن للمستخدمين اتخاذها لحماية أنفسهم من التعرض لهذا الموقف.

حماية المرور إلى هواتفهم

قال متحدث باسم «أبل» لـCNN إن المستخدمين يمكنهم استخدام بصمة الوجه أو بصمة الإصبع عند فتح أجهزتهم في الأماكن العامة، حتى يضمنوا عدم رؤية أي شخص غريب لرقم المرور الخاص بهواتفهم.

من الممكن أيضاً أن يستخدموا كلمات مرور طويلة، ومكوّنة من الأحرف والأرقام، حتى يصعب على اللصوص أن يحفظوها، كما يجب على المستخدمين تغيير كلمة المرور فوراً في حال كشفها من قِبل شخص آخر.

إعدادات مدة استخدام الجهاز

هناك خطوة أخرى يمكن لأي شخص مراعاتها، في إعدادات مدة استخدام الجهاز هناك خيار يسمح بوضع رقم مرور ثانٍ قبل تغيير حساب «أبل»، في حال تنشيط تلك الخاصية سيتطلب تغيير حساب «أبل» معرفة السارق رقم المرور الثاني.

الاحتفاظ بنسخة احتياطية لبيانات الهاتف

يستطيع المستخدمون أيضاً حماية بياناتهم عن طريق الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتهم على سحابة أبل «آي كلاود» أو «آي تيونز»، بهذا الشكل يمكنهم استعادة بياناتهم في حال سُرقت أجهزتهم.

ويمكن للمستخدمين أيضاً أن يحتفظوا بمجموعة من البيانات الحساسة على سحابة أخرى مثل «دروب بوكس» أو«مايكروسوفت وان درايف».

لن يقف هذا حائلاً أمام السرقة، إلّا أنه سيخفف من حدة النتائج المترتبة عليها حال حدوثها.