اختبارات بدنية لحكام الكرة الشهر المقبل

عمان – الغد – تجري دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، اختبارات بدنية لكفاة الحكام الشهر المقبل، وذلك للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية، قبل بدء مباريات الموسم الجديد 2020، والذي سينطلق من خلال بطولة الدرع، كانون الثاني (يناير) المقبل.

وحسب مسؤول الدائرة ناصر درويش، ستكون الاختبارات البدنية والفنية لجميع الحكام – الدوليين- الاولى- الثانية – الثالثة والمستجدين-، حيث تجري الاختبارات لحكام عمان يوم الجمعة 17 كانون الثاني (يناير)، وحكام الزرقاء يوم 18، واربد 24، فيما ستجري اختبارات حكام الكرك والمفرق يوم السبت 25 من الشهر ذاته.