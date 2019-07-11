اختبارات بدنية لمنتخب النشامى تأهباً لـ “غرب آسيا”

عمان-الغد- خضع لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الخميس ، لإختبارات بدنية، على ملعب الكرامة، باشراف مدرب اللياقة كريم مالوش، للوقوف على الحالة البدنية للنشامى.

وتأتي الاختبارات البدنية، في اطار خطة العمل التي وضعها الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة فيتال بوركلمانز، للتعرف على مستوى الجاهزية البدنية لكل لاعب، وتحديد برنامج الاعداد خلال الفترة القادمة، لبلوغ الجاهزية المطلوبة قبل المشاركة في بطولة غرب آسيا 30 الجاري.

ويستأنف المنتخب تدريباته البدنية والفنية صباح غدٍ الجمعة على ذات الملعب، قبل ان يصعد تحضيراته في الاسبوع المقبل، تأهباً لاختيار (26) لاعباً من القائمة الاولية، للدخول في معسكر تدريبي بتركيا 19 الجاري يستمر حتى نهاية الشهر.

ويعقب معسكر تركيا، اختيار القائمة النهائية للمنتخب والتي تضم (23) لاعباً، للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تبدأ 30 في العراق بمشاركة تسعة منتخبات.

وجاء النشامى على رأس المجموعة الثانية في البطولة الى جانب السعودية والكويت والبحرين، فيما ضمت “الاولى” سوريا ولبنان وفلسطين واليمن الى جانب منتخب البلد المضيف، بانتظار سحب القرعة لجدولة المباريات، يوم 20 الجاري في العاصمة بغداد.

وتعد بطولة غرب آسيا محطة اعداد رئيسية تأهباً لبدء التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، حيث تسحب القرعة 17 الجاري في ماليزيا، قبل ان تنطلق التصفيات في الخامس من ايلول القادم.