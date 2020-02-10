اختباران صعبان للعين والدحيل وقمّة نارية بين النصر والسد

دبي – يخوض كل من العين الاماراتي والدحيل القطري اختبارا صعبا عندما يستضيفان سيباهان اصفهان وبيرسيبوليس الايرانيين الثلاثاء في الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، التي تشهد قمة نارية بين النصر السعودي وضيفه السد القطري.

ويأمل العين في الاستفادة من سطوته في البطولة على سيباهان أصفهان لكسر نحس عدم فوزه في اخر ثماني مباريات عندما يستضيفه ضمن ثلاث مباريات تقام في معقله على التوالي في المجموعة الرابعة.

ومنذ فوزه على الريان 4-1 في 16 نيسان/ابريل 2018، لم يعرف العين طريق الانتصارات في دور المجموعات والدور الاقصائي في البطولة خلال ثماني مباريات على التوالي (ست هزائم وتعادلان)، وهو امر لم يعهده بطل 2003 ووصيف 2005 و2016 منذ مشاركته الأولى قاريا عام 1999.

🎟️| تذاكر مباراة العين وسباهان في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا متوفرة للبيع في شباك التذاكر اليوم في استاد هزاع بن زايد من الساعة 04:00 مساءً وحتى 09:00 مساءً#نادي_العين #روح_الزعيم_جمهوره pic.twitter.com/ynKxKWL5RI — نادي العين (@alainfcae) February 10, 2020

لكن بإمكان العين ان يتكل على سجله المثالي في مواجهة سيباهان لكسر هذا الحاجز، بعدما التقى الفريقان ست مرات في البطولة انتهت ثلاث منها بفوز الفريق الاماراتي على ارضه، وثلاث بالتعادل في أصفهان.

ويبدأ العين مشواره في النسخة الحالية بمفارقة خوض اول ثلاث مباريات على ارضه، حيث يستضيف أيضا النصر السعودي والسد القطري في الجولتين الثانية والثالثة.

وكانت مباراة الثلاثاء مقررة في أصفهان، لكن تم إعادة برمجتها لتقام في العين بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بجدولة مباريات الأندية الايرانية على أرضها في دور المجموعات في الجولات (الأولى والثانية والثالثة)، لتقام خارج أرضها، وذلك “بعد قرار حكومات عدة المتعلق بإصدار تحذيرات للسفر الى الجمهورية الاسلامية الايرانية”.

ويسعى العين الذي تأهل الى دور المجموعات بفوزه في الدور التمهيدي الحاسم على بونيودكور الأوزبكستاني 1-0، الى حصد اكبر عدد من النقاط في المباريات الثلاث على ارضه، معولا على مجموعة متميزة من لاعبيه في مقدمتها الحارس الدولي خالد عيسى والتوغولي لابا كودجو متصدر هدافي الدوري المحلي برصيد 15 هدفا.

من جهته، يقدم سيباهان أصفهان موسما جيدا حيث يحتل المركز الثاني في الدوري الايراني بفارق 5 نقاط عن المتصدر بيرسيبوليس بعد مرور 19 مرحلة، وهو عزز صفوفه في كانون الثاني/يناير بالدولي العماني محسن الغساني.

وفي المجموعة ذاتها، يبحث النصر عن بداية مثالية عندما يستقبل السد على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويسعى النصر الذي تراجعت نتائجه في الدوري المحلي حيث تنازل عن الصدارة لفائدة جاره الهلال بعد تعادله في مباراتيه الاخيرتين، إلى استعادة توازنه والعودة لسكة الانتصارات ورد اعتباره من منافسه الذي أقصاه من الدور ربع النهائي الموسم الماضي (فاز 2-1 ذهابا وخسر 1-3 ايابا).

ورغم افتقاد النصر لخدمات مدافعه عمر هوساوي بداعي الإصابة والحارس وليد عبدالله بسبب الإيقاف، إلا أنه يملك أسماء مميزة بتواجد المغربي عبد الرزاق حمدالله ومواطنه نور الدين أمرابط والبرازيلي جوليانو وعبدالله مادو وسلطان الغنام وعبدالله الخيبري وعبد العزيز الدوسري وخالد الغنام.

وفي الجانب الآخر، يتطلع السد الذي يحتل المركز الثالث في الدوري القطري إلى الخروج بنتيجة إيجابية. ورغم افتقاده للمدافعين سالم الهاجري وعبدالكريم حسن بداعي الإصابة والإيقاف على الترتيب، إلا أنه يعيش فترة جيدة في ظل وجود كم كبير من لاعبي المنتخب القطري في صفوفه إلى جانب الهداف الجزائري بغداد بونجاح والكوري نام تاي هي والأسباني غابي.

وفي المجموعة الثالثة، يبدأ الدحيل مشواره بمواجهة ثأرية صعبة أمام بيرسيبوليس الذي أخرجه من الدور ربع النهائي عام 2018 بعدما عوض خسارته صفر-1 ذهابا في الدوحة بفوز كبير 3-1 ايابا في طهران.

وتبدو المهمة صعبة الى حد كبير امام الدحيل ليس فقط لقوة المنافس، ولكن لمروره بمرحلة انتقالية دفعته إلى التعاقد مع مدربه الجديد المغربي وليد الركراكي خلفا للبرتغالي روي فاريا المستقيل، الى جانب وجود تغييرات على محترفيه بسبب الاصابة وغياب قائده التونسي يوسف المساكني الذي لم يتم قيده اسيويا، وايقاف مهاجمه محمد مونتاري مباراتين بعد طرده في اخر مباريات فريقه بالمسابقة الموسم الماضي.

وسيعتمد الدحيل على مهاجميه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش والبرازيلي ادملسون والكوري الشمالي هان كوانغ، بالاضافة للمدافع المغربي المهدى بن عطية والمعز علي هداف كأس اسيا 2019 وعلي عفيف وكريم بوضياف.

واكد الركراكي في تصريحات نشرها موقع ناديه الاحد “المباراة الاولي في البطولة القارية غاية في الاهمية ونسعى الى تقديم افضل مستوى فيها من اجل مواصلة المشوار بقوة”، مضيفا “الجميع يطمح للفوز باللقب ولكن المهمة ليست سهلة في ظل المنافسة القوية بين جميع الفرق المشاركة التي تحلم هي الاخرى بالتتويج بالبطولة”.

في المقابل، يعول بيرسبوليس على مهاجمه النيجيري كريستيان أوساغونا ولاعب الوسط العراقي بشار رسن الى جانب وحيد اميري وجلال حسيني.

لقطات من وصول الزعيم الى الرياض استعداداً لمواجهة النصر السعودي في الجولة الاولى من #دوري_أبطال_آسيا 2020 #السد #قطر

( 3 – 3 ) pic.twitter.com/XjCXMKfHk4 — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) February 9, 2020

وفي المجموعة ذاتها، يعود الشارقة الاماراتي والتعاون السعودي الى المشاركة في البطولة القارية من الباب الواسع عندما يلتقيان على استاد الشارقة.

وكان الشارقة تواجد في البطولة بنظامها الجديد عامي 2004 (ودع من ربع النهائي امام سيونغنام الكوري الجنوبي) و2009 (الغيت نتائجه بعد انسحابه اثر خوضه اربع مباريات من دور المجموعات).

ويعود الشارقة الى المشاركة القارية بصفته بطلا للدوري الاماراتي الذي احرز لقبه الموسم الماضي بعد غياب 23 عاما عن منصة التتويج، ويأمل ببداية قوية امام التعاون ليتجاوز الصورة السيئة التي تركها بانسحابه قبل 11 عاما.

ويفتقد الشارقة نجمه البرازيلي ايغور كورنادو للإصابة، لكنه في المقابل يملك الحلول الهجومية بعد التعاقد مع مواطن الأخير كايو فرنانديز قادما من بنفيكا البرتغالي والذي سيشكل مع ريان منديز من الرأس الأخضر والاوزبكستاني اوباتيك شوكوروف نقطة الثقل في تشكيلة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري.

من جهته، يشارك التعاون للمرة الثانية بعد الأولى عام 2017، لكن في النسخة الحالية بصفته بطلا لكأس السعودية الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

واذا كان التعاون ودع من دور المجموعات في 2017 فانه يأمل ان تكون مشاركته الثانية افضل ويذهب بعيدا في النسخة الحالية، وان كان سيفتقد امام الشارقة خدمات سبعة لاعبين ابرزهم نجمه الكاميروني ليندر تاومبا وربيع السفياني بسبب الاصابة، حسب بيان النادي عبر حسابه في “تويتر”. (أ ف ب)