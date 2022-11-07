اختبار الاستقواء

هآرتس

بقلم: رفيف دروكر 7/11/2022

بنيامين نتنياهو يقوم بتوزيع إشارات تهدئة. ففي المحادثات الخلفية يتحدث عن أن هذه هي ولاية ارثه وأنه يفهم بالضبط كيف سيتم تفسير تشكيلة الائتلاف في البلاد وفي العالم، وأنه سيعرف كيفية التصرف امام ذلك. في يوم الجمعة أصدر بيانا حول “المحادثات المغلقة” جاء فيه بأنه سيتم الحفاظ على الوضع الراهن بالنسبة لشؤون المثليين ومسيرة الفخار.

من المغري أن نصدق روح المصالحة التي نزلت عليه، الى حين التذكر بأن الأمر يتعلق بمن حول الكذب إلى استراتيجية سياسية رائدة. الغريزة تقود الى احترام قواعد اللعب، هذا هو القرار الديمقراطي الى حين التذكر بأن نتنياهو ومعسكره لم يقوموا للحظة باحترام القرار الديمقراطي السابق.

هل سنعطي الحكومة المنتخبة مائة يوم من الكرم؟ توجد نقطة رئيسية واحدة يجب أن تكون حاسمة وهي ما الذي سيقرره نتنياهو فيما يتعلق بفقرة الاستقواء؟ في كل اطراف الائتلاف الذي يجري تشكيله نسمع بأن هذا لن يمر إلا على اجسادهم، وأنهم بهذا سيبدأون “حتى أداء الحكومة لليمين”، وأنهم سيذهبون الى صيغة أوسع، ليس فقط “الاستقواء” على المحكمة العليا في الوقت الذي تفسخ فيه قوانين كنيست، بل هناك امكانية للاستقواء عليها في الوضع الذي تتخذ فيه قرار لا يروق لهم. هذا النوع من فقرة الاستقواء يعني انقلاب في نظام الحكم واغلاق المحكمة العليا واغلاق الباب امام مؤسسة رائعة بقيت لعقود العلاج الوحيد للاقليات والضعفاء، وحتى لمنظمات اليمين التي ركضت اليها في فترة الانفصال، وعندما ارادت شرعنة عميحاي شكلي أو ابعاد ميني مزوز.

“فقرة الاستقواء” الواسعة هي في الحقيقة قانون لإغلاق المحكمة العليا. هي ستغير إسرائيل من الأساس. جميع التغييرات التي تريد حكومة نتنياهو السادسة فعلها تعتبر نزهة امام هذا القانون. محاولة سنها هي في الحقيقة ضربة قاضية لكل ما من شأن إسرائيل الديمقراطية أن تكونه، حتى قبل أن تبدأ الحكومة بالعمل. رؤساء الائتلاف المتشكل يحلمون منذ سنوات باغلاق المحكمة العليا. الآن هم على ثقة أنه بفضل اليأس والاكتئاب في الطرف الثاني يمكنهم تمرير ذلك باجراء متسرع.

إذا سار نتنياهو في هذه الطريق فلا توجد أي لحظة من الشفقة يجب تبذيرها عليه. ومن أجل معارضة مثل هذا التشريع فانه يجب على كل المعارضة الانتقائية أن تتوحد. من بلد وحتى “أمل جديد” يعرفون جيدا أي دولة ستكون هنا إذا كان أي تدخل للمحكمة العليا في انظمة وزارة المالية، أو بالتأكيد قرار اقامة سجن خاص، يمكن الغاؤه خلال دقائق من قبل الأغلبية الاوتوماتيكية في الائتلاف. رؤساء الحكومة التاركة عبروا أكثر من مرة في محادثات مغلقة عن الانفعال من المعارضة السابقة. ليس من الاهانة وعدم المشاركة في اللجان، بل من الطاقة والاستنزاف والليالي البيضاء في الكنيست، لا يجب توقع مثل هذا النضال من قبل رؤساء المعارضة الجديدة. في معظمهم لا يستطيعون قيادة نضال معارضة حازم. بني غانتس وغادي ايزنكوت غير مؤهلين لذلك. ميراف ميخائيلي وايمن عودة واحمد الطيبي غير مسلحين في هذه الاثناء بالزعامة من اجل قيادة أي شيء. محظور أن يضعف ذلك قوة النضال.

هذا الموضوع مهم بما فيه الكفاية من اجل الخروج الى الشارع بسببه، واتخاذ خطوات قانونية من اجل التوضيح للحكومة بأن هذا لن يمر وأنه سيحول اسرائيل الى دولة تعتبر في العالم دولة نصف ديمقراطية. صحيح أن المعسكر الليبرالي قد تآكل منذ سنوات كثيرة من النضال، المحسنون يائسون، أمير هيسكل وايلان باز اعلنا عن الملل وليحارب غيرهم. يمكننا تفهمهما.

اذا لم ينبت المعسكر الديمقراطي زعماء جدد يكونون قادرين على القتال فنحن حقا نستحق أن تكون عندنا هنغاريا جديدة. في كل العالم يخرجون الى الشوارع بسبب أمور غالية عليهم. احيانا هذا يحدث في اماكن أصعب من إسرائيل. من خلال احتمالية كبيرة لاعتقالهم أو قتلهم. إذا كان من يحبون الديمقراطية في إسرائيل لم يخرجوا إلى الشوارع كي لا تقتل الحكومة المدافع الأبدي عن الديمقراطية، المحكمة العليا، فمن اجل ماذا سيخرجون الى الشوارع.