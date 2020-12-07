اختبار التقييم للفصل الدراسي الأول إلكترونيا في 30 الشهر الحالي

عمان- الغد- أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن عقد اختبار التقييم النهائي للفصل الأول للعام الدراسي 2021/2020 للصفوف من الثاني الأساسي للصف الثاني عشر إلكترونيا من خلال منصة درسك بدءا من يوم الأربعاء الموافق للثلاثين من الشهر الحالي.

ودعت الوزارة في تعميم اليوم الاثنين، مديري التربية والتعليم للطلب من المعلمين في المدارس استكمال رصد علامات التقييمين الثاني والثالث للفصل الدراسي الأول على منظومة (اوبن ايمس)، مؤكدة ضرورة ان يتولى معلم الصف الأول الأساسي تقييم الطلبة ورصد علامات جميع التقييمات للفصل الدراسي الأول على المنظومة ذاتها.

واكد مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم علي حماد لوكالة الأنباء الأردنية، إن الوزارة ستعلن قبل العشرين من الشهر الحالي جدول الاختبار ومدته وعدد فقراته.