“اختبار الشهر الأول”.. ماذا ينتظر الطلبة وما آلية الرقابة على الامتحان؟

ديما الرجبي*

عمان- لا تقتصر فجوات التعليم الإلكتروني على آلية التعليم وكيفية إيصال المعلومة وشرحها للطلبة، ليتعدى الأمر الى مرحلة “حصد النتائج” من خلال اختبارات تتم على ثلاث مراحل وتنتهي في امتحان يشمل النصف الأول من العام الدراسي، ونظراً لتتابع الحصص التعليمية الافتراضية من خلال المنصات المعتمدة، يتجه الطلبة إلى إنهاء الوحدات الأولى تقريباً لكل مادة، ما يعني اقتراب موعد الاختبار الأول لجميع الصفوف وهو ما يجعلنا نتساءل عن أمور عدة.

أولاً: هل تم إيصال المعلومات كما يجب للطلبة من خلال المواد المسجلة من قبل وزارة التربية والتعليم؟

هل يكفي إنهاء وحدة من كل مادة لبدء الامتحان دون العودة إلى ما نفضل أن نسميه “مراجعة مكثفة للمادة المقطوعة”؟ هل فكرت الوزارة ببدء امتحان تجريبي لا يحتسب من علامات الشهر الأول لقياس مدى نجاح المادة المشروحة؟

والأهم من ذلك، وهو ما يؤرق الأهالي، كيف سيتم ضبط آلية الغش عبر المنصات التي شهدت، باعتراف الكثيرين، التراخي والغش والمساعدات المجانية من الأقارب؟

يجب على الوزارة إعادة ترتيب أوراقها بما يخص التعليم الالكتروني؛ حيث إن العودة إلى المدارس أصبحت شبه مستحيلة في ظل ما نشهده من تضخم في حالات العدوى المجتمعية، لذلك لسنا معنيين بإنهاء العام الدراسي وفقاً لروزنامة وضعت بناءً على معطيات طبيعية وظروف مستقرة.

وذلك يتيح للوزارة التصرف بمرونة أكبر مع آلية بدء وانتهاء العام الدراسي ما دام طلاب أغلب الصفوف يتلقون تعليمهم في المنازل، وهو ما يدفعنا الى طرح سؤال للمعنيين بالأمر.

هل استطاعت المنصة تحقيق هدفها في شرح المادة بطريقة عادلة تمكن الطلبة من اختبار معلوماتهم من خلال عقد امتحان أول لهم؟

وأيضاً ما إمكانية أو حقيقة عقد امتحانات منزلية خالية من الغش عبر التعلم الالكتروني؟

في المحصلة نحن نبحث عن إنصاف للعملية التعليمية، لا يجب أن نهدر هذه السنوات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسنوات المقبلة أكاديميا للطلبة، فلا بد من إيجاد حلول لتضييق الفجوات التي تراكمت منذ العام الدراسي المنصرف إلى هذه اللحظة.

نعلم مدى التخبط الذي تعاني منه المؤسسات التعليمية بشقيها العام أو العالي بشأن إيجاد آلية ناجعة لعقد هذه الاختبارات، ونعلم بأن الاختبار يعني التقييم لحصد النتائج.

اتجهت العديد من الدول، ومنها الإمارات ومصر، الى تطوير أداء الرقابة أثناء عقد الامتحان المنزلي، وذلك من خلال خلق منصة افتراضية خاصة للاختبارات ترتبط مباشرة مع مراقب يشرف على أداء الطلبة ولا يتجاوز عددهم العشرين بكل مجموعة وضمن البرنامج ذاته، يستخدم مراقبا آليا لدراسة حركات وإيماءات الطلبة لرصد ما أمكن من المخالفات التي قد تغيب عن عين المراقب البشري.

العديد والكثير من الحلول متاحة، والأهم أن لدينا عقولا تكنولوجية شابة نستطيع استثمارها لابتكار برامج ذكاء اصطناعي يساند العملية التعليمية التي أصبحت بين سندان كورونا ومطرقة انعدام البنية التحتية، وهناك برامج أنتجت من عقول بشرية مثل برنامج مراقبة الاختبارات المنزلية الإلكترونية “آراك”، وبرنامج “صبّاح” الذي يخدم الفكرة ذاتها، وبقليل من الجهد والتشاركية المجتمعية تستطيع إنقاذ مخرجات التعليم وإعطاء كل شخص حقه.

تطوير أداء التعليم الالكتروني ضرورة ولا يرتبط فقط بجائحة كورونا، بل هو مرتبط بشكل وثيق بشكل الحياة التي بدأت تأخذ منحى رقميا في المجالات كافة ويخدم هذا الجيل الذي يتجه الى استخدام الذكاء الاصطناعي في كل مجالات حياته.

العمل على تذليل هذه العقبات أمام الأهالي والطلبة أولوية، والمراهنة على وعي الطالب ومبادئه بعدم الغش أمر ساذج، خاصة في ظل الحالة النفسية التي صاحبت بدء العام الدراسي وحالة الملل وعدم المبالاة المرافقة لهم دائماً.

الطرف الأقدر على تلبية هذه الاحتياجات هو الحكومة، وأخذ هذه التفاصيل على محمل الجد أولوية حتى لا نفقد القيمة السامية للتعليم.

نؤكد فكرة عمل امتحان مراجعة تشمل المادة المقطوعة قبل البدء في امتحان الشهر الأول وقياس حالات الغش ما أمكن لتحميل الطلبة مسؤولية دراستهم وأخذ هذه المرحلة على محمل الجد.