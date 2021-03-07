معاريف

اللواء احتياط رون تيرا 7/3/2021

فشلت حكومات إسرائيل في العقد الأخير في مواجهة تحديات الأمن الأساس الثلاثة: المشروع النووي الإيراني، تسلح حزب الله بسلاح دقيق وتموضع إيران في المجالات المهددة لإسرائيل. وليس في اختبار النتيجة فقط نجد أن إيران هي التي تصمم الواقع، بل إن حكومة إسرائيل لم تطرح استراتيجية حقيقية لوقف جهود النووي، الدقة والتموضع.

لقد بنيت الاستراتيجية الإيرانية للتقدم في المشروع النووي بخطوات صغيرة ومقنونة وممتدة (بمعنى أن سياقات تطوير مشابهة جرت في عدد متزايد من المواقع)، وتبث قوة رادعة تتجاوز قوتها الحقيقية. وكان التوقيت المثالي للهجوم على المشروع النووي في بداية العقد السابق، وكان ينبغي لهدف الهجمات أن يكون تغيير الآلية وتحدي الاستراتيجية الإيرانية. وكانت إيران ستضطر الى الاختيار بين استمرار التقدم بخطوات صغيرة وبين محاولة الانطلاق نحو النووي والأزمة الحادة والفورية مع القوى العظمى. لم تكن لإيران في حينه قدرة رد ذات مغزى وصورتها الرادعة كانت ستتضرر، وكانت ستتشكل للقوى العظمى أوراق مساومة جديدة. وكان التمدد للبرنامج النووي في حينه ما يزال متدنيا نسبيا.

غير أن حكومة إسرائيل هددت، ولكنها امتنعت عن الهجوم. وحركت التهديدات الإسرائيلية إدارة أوباما لأن تأخذ الملكية على الموضوع الإيراني وهكذا سد الطريق على تهديد الهجوم، وذلك لأنه كان سيقوض بشكل مباشر الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة. قاطعت حكومة إسرائيل بصبيانية الدبلوماسية الأميركية ولم تؤثر على المفاوضات مع إيران. وعندما تبلور الاتفاق، سافر نتنياهو على عجل لإلقاء خطاب في الكونغرس في محاولة لمنعه، ولكن هذا الجهد أيضا فشل بل وقوض العلاقات مع الإدارة ومع الحزب الديمقراطي؛ خطأ ثمنه تدفعه إسرائيل حتى اليوم في العلاقات مع إدارة بايدن.

ضغط نتنياهو على إدارة ترامب إلغاء الاتفاق النووي، ولكن لم تعرض استراتيجية بديلة للاتفاق. أما الزمن الذي جلس فيه ترامب في البيت الأبيض، حتى بعد إلغاء الاتفاق فلم يستغل بنجاعة لتحقيق أي هدف. وهكذا، فإن إيران قريبة اليوم من النووي أكثر من أي وقت مضى، إضافة الى ذلك لم يعرض نتنياهو استراتيجية محدثة تستهدف حماية المصالح الحيوية الإسرائيلية في ظروف ترغب فيها الولايات المتحدة في اتفاق ليس جيدا لإسرائيل.

تطلعت إيران وحزب الله لاستغلال الحرب الأهلية في سورية لتسليح حزب الله بسلاح متطور، بما في ذلك الصواريخ الدقيقة. عمليا، تتطلع إيران لتطوير قدرة توجيه ضربة نوعية الى الجبهة الداخلية المدنية والعسكرية لإسرائيل، وذلك من المسافة القريبة لإسرائيل. وردا على ذلك، شرعت إسرائيل، وفقا لتقارير أجنبية، بسلسلة هجمات موضعية في سورية وفي مجالات أخرى. تكيفت إيران وحزب الله مع الهجمات، وضمن أمور أخرى غيرتا طريقة تسليح حزب الله بسلاح دقيق، من نقله عبر سورية الى الإنتاج والتحويل على الأراضي اللبنانية. حكومة إسرائيل هددت مرة أخرى، ولكنها امتنعت عن الهجوم في لبنان. وهكذ فإن حزب الله يحوز اليوم مئات الصواريخ الدقيقة ويواصل مساعيه للإنتاج والتحويل. فضلا عن ذلك، لم تعرض الحكومة استراتيجية محدثة تستهدف منع جهود التسلح المستقبلية لحزب الله، بمعنى أنه من الصعب أن نرى ما الذي سيوقف منظمة الإرهاب من التسلح بمئات أخرى بل وربما آلاف الصواريخ الدقيقة.

إن المعركة بين الحروب التي تديرها إسرائيل تستهدف أيضا منع التموضع الإيراني في المجالات التي تهدد مصالح إسرائيل الحيوية. ومع أن إسرائيل تبتهج للنجاح التكتيكي للهجمات، إلا أنها تتجاهل الحقيقة في أنه على المستوى الاستراتيجي لا تحيد الهجمات إيران عن مسارها. في كل يوم يمر تكون إيران هي التي تصمم الواقع في أجزاء من سورية والعراق، وبجوار مسالك الملاحة الإسرائيلية. وفي كل يوم يمر، تخصب إيران المزيد من اليورانيوم وحزب الله يتسلح بمزيد من الصواريخ الدقيقة. هناك من يدعي بأن إحدى فضائل حكومات العقد الأخير هي الامتناع عن المخاطرات والمغامرات. ولكن الإدمان على الهدوء في المدى القصير يؤدي الى ألا تكون إسرائيل لاعبا جديا في اللعبة الإيرانية.