اختبار بسيط مبتكر مدته 4 دقائق للإبداع يمكنك تجربته

عمان-الغد- يصعب تعريف الإبداع وربما يصعب أكثر قياسه، ولكن العلماء يعتقدون أنهم توصلوا إلى طريقة بسيطة بشكل ملحوظ لتقييم جانب واحد على الأقل منه. بحسب ما نشر موقع “روسيا اليوم”.

إنه اختبار يمكنك إجراؤه في غضون دقيقتين، ويعمل بشكل أفضل عندما لا تعرف الكثير عن كيفية عمله.

وتطلب الطريقة، التي تسمى مهمة الرابطة المتباينة (DAT)، من الأشخاص تسمية 10 أسماء متباعدة في المعنى قدر الإمكان. وسيكون “القط” و”الكتاب” أكثر تباينا من “قطة” و”كلب”، على سبيل المثال.

ثم تقوم خوارزمية الكمبيوتر بقياس هذه المسافة الدلالية – مدى ارتباط الكلمتين إحداهما بالأخرى – بين الأسماء التي توصل إليها الشخص. واستنادا إلى تحليل الردود من 8914 متطوعا، تعد DAT جيدة على الأقل مثلها مثل الأساليب الحالية للتنبؤ بالإبداع لدى الشخص.

وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: “تفترض نظريات عدة أن المبدعين قادرون على توليد المزيد من الأفكار المتباينة. وإذا كان هذا صحيحا، فإن مجرد تسمية الكلمات غير ذات الصلة ثم قياس المسافة الدلالية بينهما يمكن أن يكون بمثابة مقياس موضوعي للتفكير المتشعب”.

وترتبط درجات الإبداع من DAT بالنتائج الأخرى مع بعضها البعض، ما يعني أنها مفيدة في تقييم الإبداع مثل الأدوات الأكثر تعقيدا. وعلاوة على ذلك، تظهر البيانات أن فعاليتها تنطبق على ما يبدو على التركيبة السكانية المختلفة، ما يجعلها مناسبة للاستطلاعات الواسعة النطاق.

وتتمثل الفوائد الرئيسية لاختبار DAT الجديد في أنه بسيط وسريع ولا يتطلب أي نوع من التقييم البشري، ما قد يؤدي إلى التحيز. ومع ذلك، يحرص الباحثون على الإشارة إلى أنه لا يقيس كل جانب من جوانب الإبداع. قال عالم النفس جاي أولسون، من جامعة هارفارد: “مهمتنا لا تقيس سوى قطعة صغيرة من نوع واحد من الإبداع. لكن هذه النتائج تمكن من إجراء تقييمات إبداعية عبر عينات أكبر وأكثر تنوعا مع تحيز أقل، ما سيساعدنا في النهاية على فهم هذه القدرة البشرية الأساسية بشكل أفضل”.

وكما أشار أولسون، فإن اختبار DAT يستكشف التفكير المتباين والإبداع اللفظي – لن يظهر مدى إبداعك عند الطهي في المطبخ، على سبيل المثال، والذي يستخدم مجموعة مختلفة من المهارات، ولكن يمكنه التنبؤ بالكفاءة في وقت معين.

ويعتقد علماء النفس أن المزيد من الأشخاص المبدعين قادرون على ربط العناصر البعيدة مع بعضها البعض في أذهانهم بسهولة أكبر، وهو ما يتم اختباره هنا. ويجب أن يأخذ الإجراء الأكثر شمولا في الاعتبار الإنجازات في المجالات الإبداعية، مثل التأليف الموسيقي والاختراعات. إنها صورة معقدة – لكن نهج DAT قد يجعل إجراء دراسات مستقبلية في مجال الإبداع أبسط قليلا.