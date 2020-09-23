اختبار جديد لأوديجارد يستبعد إصابته بكورونا وباقي عناصر ريال مدريد

مدريد – جاءت نتيجة لاعب ريال مدريد، النرويجي مارتن أوديجارد سلبية في اختبار كوفيد-19 الذي خضع له كافة أعضاء الفريق، دون أن يتم رصد أي حالات إصابة تحول دون استئناف التدريبات صباح الأربعاء بالمدينة الرياضية.

وأوضح النادي الملكي في بيان أن “ريال مدريد يعلن أنه بعد إجراء فحوصات كوفيد-19 الأخيرة لفريقنا الأول لكرة القدم وجهازه الفني، جاءت كافة النتائج سلبية للمرض”.

وفي اختبار سابق، جاءت نتيجة أوديجارد إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ما دفع بإجراء فحوصات لجميع اللاعبين والفنيين بالفريق الأول يوم الثلاثاء.

وأكدت نتائج هذه الفحوصات الأخيرة عدم وجود أي حالات عدوى ولا حتى لدى لاعب الوسط النرويجي.

وبذلك، سيكون أوديجارد متاحا لمدر بالفريق، الفرنسي زين الدين زيدان لمواجهة ريال بيتيس المقررة السبت المقبل في ثالث جولات الدوري الإسباني لكرة القدم. (إفي)