اختبار صعب للكويت في مواجهة أستراليا.. وسهل للسعودية أمام اليمن

الكويت – يخوض منتخب الكويت لكرة القدم أول اختبار جدي اليوم عندما يواجه ضيفه الأسترالي ضمن المرحلة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويدخل الأزرق المباراة متصدراً للمجموعة، التي تشهد مباراة ثانية بين تايوان ونيبال، برصيد 3 نقاط جناها من فوزه الكبير في المرحلة الافتتاحية على ضيفه النيبالي 7-0، وبفارق الأهداف عن المنتخب الوطني الأردني الذي عاد من رحلته الى تايوان بالفوز 2-1، فيما ستشهد المواجهة الظهور الأول للـ “سوكيروز” في التصفيات.

وبعد الفوز الكبير على نيبال، ارتفع سقف طموحات جماهير منتخب الكويت ولاعبيه وزادت ثقتهم في قدرته على المضي قدما في التصفيات رغم صعوبة المجموعة، بيد أن ثمة أصواتا دعت إلى عدم الانجراف بالتفاؤل وانتظار لقاء أستراليا الذي يعتبر المحك الحقيقي للفريق.

ويتوقع أن يدفع مدرب منتخب الكويت الكرواتي روميو يوزاك بعناصر تميل إلى الدفاع أكثر من الهجوم نظرا إلى خطورة الخصم، ومن هذه العناصر لاعبو الوسط رضا هاني وفهد الأنصاري وشريدة الشريدة إلى جانب المدافعين ضاري سعيد وعامر معتوق. وينتظر من يوزاك العودة إلى مواجهة المنتخبين الودية التي جمعتهما في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي والتي وإن انتهت بخسارة قاسية (0-4) الا أنها كشفت على الأقل ملامح من أسلوب مدرب الـ “سوكيروز” غراهام ارنولد والذي كان منتخب بلاده يخوض أولى مبارياته تحت اشرافه.

واعتبر يوزاك بأن مواجهة استراليا ستكون مختلفة تماما عن المباراة ضد نيبال لكنه اكد جاهزية فريقه بقوله “منحنا اللاعبين بعض الوقت للراحة للاحتفال بالفوز الكبير على نيبال الذي كان جيدا بطبيعة الحال”.

واضاف “كنا ندرك قدرتنا على تحقيق نتيجة رائعة ضد نيبال وهذا يؤكد الامكانيات الهائلة للكرة الكويتية”.

وتابع مدرب ليخيا وارسو البولندي السابق “كل تركيزنا الآن على المباراة ضد استراليا. الفوز الكبير على نيبال كان رائعا لكن التكتيك واسلوب اللعب ضد استراليا سيكون مختلفا”.

أما قائد المنتخب الكويتي المخضرم بدر المطوع (34 عاما) الذي سجل الهدف الخامس في مرمى نيبال، فأعرب عن أمله في مواصلة الانطلاقة الجيدة لفريقه في التصفيات بقوله “حظينا بدعم كبير من انصارنا بعد الفوز على نيبال ونأمل أن نواصل عروضنا الجيدة من أجل انصارنا”.

وشاركت الكويت مرة واحدة في نهائيات كأس العالم وحدث ذلك في مونديال اسبانيا العام 1982 حيث خرجت من الدور الأول.

أما المنتخب الاسترالي، الساعي لتحقيق بداية موفقة لمشواره نحو ظهور سادس، وخامس على التوالي، في نهائيات كأس العالم، جنّبته القرعة خوض الجولة الافتتاحية، فقرر اقامة معسكر قصير لمدة أسبوع في دبي للتعود على الأجواء الحارة في منطقة الخليج في هذه الفترة من السنة من جهة، ولزيادة الانسجام في التشكيلة التي شهدت تغييرات في الفترة الأخيرة.

واختار غراهام قائمة من 23 لاعباً خلت من توم روجيتش (سلتيك الأسكتلندي)، وروبي كروز (بوخوم الألماني)، لكنها في المقابل ضمت أسماء أخرى تقليدية وعناصر واعدة قرر ان يمنحها الفرصة في المرحلة المقبلة.

وبعد الاخفاق في كأس آسيا 2019 في الامارات، أقام المنتخب الاسترالي معسكراً في حزيران (يونيو) في بوسان واجه خلاله كوريا الجنوبية ودياً، بالتزامن مع قرار للمدرب باستبعاد العديد من كبار اللاعبين الذين شاركوا في ثلاث بطولات كبرى منذ 2017 لمنحهم فرصة للانتعاش عقلياً وجسديًا، ومنح العديد من اللاعبين الشباب والناشئين فرصة للدخول إلى التشكيلة أو العودة إلى المشاركة.

ويضم الفريق الذي حضر إلى الكويت، 12 لاعباً خاضوا 10 مباريات دولية أو أقل. وسيفتقد المنتخب الأسترالي إلى قائده مارك ميليغان لإصابة في ساقه تعرض لها خلال معسكر دبي وقد عاد إلى بلاده وسيحل بدلا منه توماس دنغ مدافع ملبورن فيكتوري.

السعودية تتطلع لافتتاحية مبهرة

من ناحية ثانية، يدشن المنتخب السعودي اليوم مشواره في التصفيات المزدوجة، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على نظيره اليمني على ستاد البحرين الوطني في المنامة، ويتطلع من خلاله إلى تحقيق فوز صريح ليكون بمثابة جرس انذار مبكر لبقية منتخبات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبهما أوزبكستان وفلسطين وسنغافورة.

وتحمل مشاركة الأخضر في تصفيات كأس العالم الرقم 12 على التوالي، حيث سبق أن شارك 11 مرة وتأهل من خلالها لنهائيات كأس العالم 5 مرات كان آخرها في مونديال روسيا 2018.

ودخل المنتخب السعودي معسكراً داخلياً في الدمام لمدة أسبوع تأهباً لمباراة اليمن تعرف من خلاله المدرب الفرنسي الجديد هيرفيه رونار على إمكانات لاعبيه. وتخلل المعسكر خوض مباراة ودية واحدة أمام مالي انتهت بالتعادل 1-1 ، منح خلالها المدرب الفرصة لغالبية اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

ولن يرضى الأخضر بغير الفوز بنتيجة مريحة ، ولهذا سيلعب مدربه بطريقة هجومية منذ البداية خصوصاً وأنه درس المنافس جيداً بعدما شاهد مباراته السابقة أمام سنغافورة في الجولة الأولى.

ويبرز في صفوف الأخضر مجموعة من اللاعبين الذين يجمعون بين الخبرة وحيوية الشباب أمثال عمر هوساوي وياسر الشهراني وسلمان الفرج وسالم الدوسري وعبدالرحمن الدوسري وعبدالله الحمدان وهتان باهبري.

وعلى مدى تاريخه في مشاركاته بتصفيات كأس العالم، يدخل الأخضر السعودي كل نسخة بمدرب جديد بداية من البرازيلي بيل ماغراي في تصفيات 1978 وحتى رونار الذي سيتولى المهمة في التصفيات الحالية، ليكون عدد المدربين الذين أشرفوا على الأخضر خلال التصفيات الاثنتي عشرة 19 مدربا كان أكثرهم في تصفيات 2010 التي تواجد بها ثلاثة مدربين فيما كانت التصفيات الأربع الأولى بمدرب وحيد.

واوضح رونار في تصريح لموقع الاتحاد الآسيوي “أخوض تحديا جديدا بالنسبة لي، هذه المرة الأولى التي أتواجد فيها في قارة آسيا، وأنا متحمس كثيراً وأريد أن أحقق النجاح كما فعلت في أفريقيا”.

وقال “في الأشهر الأخيرة، شاهدت العديد من المباريات، وشاهدت لاعبين جيدين وفرقا جيدة، هذا مؤشر جيد، والشيء الأهم الآن هو الاستعداد بصورة جيدة”.

وأضاف “المنتخب السعودي قادر على تحقيق شيء كبير في السنوات المقبلة، وهذا ما أتيت لأجله ،ونحن لا نفكر في الدور الثاني أو الثالث من التصفيات الآسيوية، هدفنا هو التأهل إلى كأس العالم 2022”.

ويقف التاريخ إلى جانب الأخضر السعودي عندما يواجه نظيره اليمني في المواجهة المباشرة رقم 19 التي تجمعهما في مختلف البطولات. وقد سبق للمنتخبين أن التقيا 18 مرة فرض خلالها الأخضر سيطرته المطلقة ، إذ فاز في 17 مباراة وتعادل في واحدة العام 2002 ولم يخسر أي مباراة، وسجل هجومه 49 هدفاً فيما استقبل مرماه 3 أهداف فقط.

أما المنتخب اليمني الذي عاد بنقطة من أمام مضيفه سنغافورة بعد التعادل 2-2 ، فيدرك صعوبة المباراة وقوة المنافس ولهذا سيلعب وفق إمكاناته، وسيلجأ مدربه اغلب الظن لتأمين خطوطه الخلفية ومراقبة مفاتيح اللعب مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وعطفاً على الفوارق الفنية بين المنتخبين، فإن النقاط الثلاث ستكون على الورق في متناول يد الأخضر لاسيما إذا ما ظهر لاعبوه بمستواهم المعروف.

الإمارات تواجه ماليزيا

إلى ذلك، يتطلع منتخب الإمارات إلى استمرار تفوقه التاريخي على ماليزيا عندما يحل ضيفا عليها في كوالالمبور اليوم في مستهل مشواره ضمن منافسات المجموعة السابعة. وتلعب اندونيسيا مع تايلاند في جاكرتا ضمن المجموعة نفسها.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز ماليزيا على اندونيسيا 3-2 في جاكرتا، وتعادل تايلاند وفيتنام 0-0.

وتتفوق الامارات على ماليزيا في المباريات الرسمية وتعود آخر خسارة امامها الى كأس آسيا 1980 في الكويت عندما سقطت بهدفين نظيفين، وبعدها فازت في آخر أربع لقاءات بينهما من بينها اكتساحها مضيفتها 10-0 في تصفيات مونديال 2018 لتلحق بها أقسى خسارة في تاريخها.

لكن ماليزيا التي قدمت عرضا مميزا في الجولة الأولى وحولت تأخرها مرتين في النتيجة أمام مضيفتها اندونيسيا إلى فوز مثير تتطلع الى الحاضر ونسيان الماضي.

وقال المدرب الوطني لماليزيا تان تشينغ هوي في حديث مع الصحافة المحلية أول من أمس “عندما خسرنا 0-10 كان الأمر محزنا لكرة القدم الماليزية، الآن لا أريد الحديث عن الماضي، علينا المضي قدما والتركيز فقط على مباراتنا المقبلة، ثقة لاعبينا مرتفعة بعد فوزنا على اندونيسيا، ونحن نريد تقديم أداء جيد آخر”.

وتابع “بالطبع الإمارات هي المرشحة فهي تتفوق علينا في التصنيف، ووصلت إلى نصف نهائي كأس آسيا 2019 (التي استضافتها على أرضها)، كما فازت في مباراتيها الوديتين بفارق كبير مما يدل على انها تتمتع بجودة عالية في الهجوم، ومع ذلك سوف نركز على أسلوب لعبنا،ونتخذ تدابير احترازية ضد أفضل لاعبيها”.

وأشاد هوي بمنتخب الامارات “الذي يمتلك مدربا جيدا للغاية (الهولندي بيرت فان مارفيك)، واعتقد ان اسلوب لعبه معه سيكون مختلفا عن الفريق الذي لعب في كأس آسيا في كانون الثاني (يناير)”.

وستكون مباراة اليوم الرسمية الاولى للامارات تحت قيادة مارفيك الذي تولى قيادته في آذار (مارس) الماضي، بعدما حل بديلا للايطالي ألبرتو زاكيروني الذي لم يتم تجديد عقده بعد نهاية كأس آسيا 2019.

واستعدت الامارات للقاء ماليزيا بمعسكر في البحرين تخلله مباراتان وديتان انتهتا بفوزها على جمهورية الدومينيكان 4-0، وسريلانكا 5-1.

وشهدت مباراة سيريلانكا مشاركة صانع الألعاب عمر عبد الرحمن”عموري” في الشوط الثاني، ليخوض مباراته الأولى منذ اصابته في الرباط الصليبي في تشرين الأول (أكتوبر) 2018 خلال لقاء لفريقه السابق الهلال السعودي.

وستكون عودة “عموري” خبرا سيئا لماليزيا بعدما ساهم اللاعب المنتقل حديثا إلى الجزيرة في الفوز التاريخي للإمارات 10-0 بتمريره ست كرات حاسمة.

وفي المقابل، فان صفوف الإمارات ستشهد غياب احمد خليل صاحب خمسة أهداف في المباراتين أمام ماليزيا في تصفيات مونديال 2018 لظروف خاصة ولاعب الوسط خلفان مبارك للإصابة.

وقال حسن سهيل اداري الإمارات ان “غياب احمد خليل عن المنتخب لن يؤثر كون المدرب لديه اكثر من خيار فني في التشكيلة”.

ورأى سهيل ان “المباراة امام ماليزيا لن تكون سهلة فهي تملك منتخبا متطورا وتضم تشكيلتها لاعبين جيدين”، معتبرا أن “تحقيق نتيجة إيجابية سيكون بمثابة حافز قوي لبقية المباريات في المجموعة”.

وشاركت الامارات مرة واحدة في نهائيات كأس العالم وحدث ذلك في مونديال ايطاليا العام 1990 وخرجت من الدور الأول.-(أ ف ب)