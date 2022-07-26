اختبار مُدهش يكشف شخصيتك من شكل أنفك

على مر العصور، كانت هناك العديد من الدراسات والأبحاث لدراسة الصلة بين أشكال الأنوف والتاريخ الجيني لأصحابها.

درس العلماء في جميع أنحاء العالم نتائج عمليات مسح ثلاثية الأبعاد لأشخاص من أعراق ومناطق مناخية متميزة لفك رموز أنواع أشكال الأنف.

يبحث الخبراء في عرض فتحتي الأنف والمسافة بينهما وارتفاع الأنف وطول جسره، بالإضافة إلى نتوء طرف الأنف والمنطقة الخارجية لها، بحسب ما نشره موقع “m.jagranjosh”.

قام علماء الفسيولوجيا بدراسة أشكال الأنوف لتحليل سمات الأشخاص وطبيعتهم الشخصية وما تعكسه بشأن الصحة البدنية.

إلى جانب وضع تصورات لاحتمالات التوافق في العلاقات الإنسانية وتحسين المهارات الاجتماعية، وتشير بعض النتائج إلى السمات الشخصية لما يلي:

صاحب الأنف الرومانية

يتميز بشخصية قوية للغاية وطموح شديد العدوى. ويجد سعادته في التحديات. من المرجح أنه يمتلك القدرة على التحمل لإنجاز المهام أو تحقيق الهدف المنشود.

وعلى الرغم من أنه عنيد، إلا أن عقله الاستراتيجي يساعده في تنظيم الأمور بكفاءة وموازنة كلا جانبي المشكلة مما يؤدي إلى تحقيق نجاح هائل عادةً في منتصف العمر.

يحتفظ صاحب الأنف الروماني بهدوئه في أصعب المواقف ولا يتسرع في اتخاذ القرار مع التصرف بعقلانية بعد التفكير مليًا وبوضوح في الأمر.

صاحب الأنف النوبي

إن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما يعد مثالًا كلاسيكيًا للأنف النوبي.

يتميز صاحب الأنف النوبي بالانفتاح والفضول بحثًا عن طرق إبداعية جديدة لحل المشكلات أو الوصول إلى نتيجة.

يجسد شخصية جذابة وتميل إلى أن تكون معبرة عاطفيًا وقادرة على طرح آرائه التي يكون لها تأثير.

يكتسب صاحب الأنف النوبي حكمته من خلال الحياة العملية والتجارب، إلى جانب أنه بطبيعته شخص يهوى الاطلاع والمعرفة، وبطبيعة الحال هو شخص اجتماعي نشط ونادرًا ما يخجل من تسليط الضوء عليه.

صاحب الأنف المستقيم

يتميز صاحب الأنف المستقيم بقدرة على التفكير الواضح والتسامح والصبر والرحمة والبساطة والجدارة بالثقة، علاوة على أنه شخص حازم للغاية وعملي وحكيم.

يكون صاحب الأنف المستقيم مخلصًا ويقدم كل ما لديه للبقاء بجانب أحبائه.

ويتمتع بصفة لا تضاهى هي القدرة على الالتزام بالحفاظ على السر. وعلى الرغم من أنه يكون عادة مهذبًا وودودًا لكنه لا يثق في الآخرين بسهولة وفي كل الأحوال لا يسمح باطلاعهم على أموره الخاصة. ومن المرجح أن يكون خبيرًا في موضوع الجمال والفن.

صاحب الأنف المعوج

على عكس المظهر، فإن صاحب الأنف المعوج يكون بسيطًا وواضحًا وقويًا وكريمًا.

يعتبر مستمعًا جيدًا بالإضافة إلى أن سمات شخصيته التي تتميز بالفضائل الراسخة والالتزام بقيم الحياة تجعله صديقًا أو شريكًا أو والدًا رائعًا.

يتمتع بالهدوء ولا يقفز إلى الاستنتاجات، لدرجة أنه ربما يبدو باردًا ولكنه مجرد غطاء.

صاحب الأنف السميك

يكون شخصا سريع التفكير وذكيا وعاقلا وحذرا. ويكون أيضًا كريمًا ولطيفًا وحساسًا وعاطفيًا لكن لا تظهر هذه الصفات والسمات إلا من خلال معرفة شخصية قوية.

يمكن أن يبدو عدوانيًا في بعض الأحيان. ويعيش حياة إيجابية لأنه يضيع الوقت على اللبن المسكوب أو أي حدث تافه.

يميل إلى التحرك بسرعة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجازات. ويتميز بأنه زوج أو صديق مخلص ولكنه يقول الحقيقة كما هي دون إضاعة الكثير من الوقت في محاولة تجميلها.

صاحب أنف الصقر

يتمتع بشعور صحي بالطموح والاستقلالية والقيادة، فضلًا عن أن لديه غرائز حادة ومعرفة جيدة بالأعمال التجارية، بفضل قدرة رائعة على اكتشاف الفرص. يهتم أيضًا بشكل خاص بالأمور الروحية، إضافة إلى كونه شخص ذو كفاءة عالية وناجح في شق طريقه نحو النجاح، مما يمنحه مستوى عال من الثقة بالنفس. لا يخشى المخاطرة ويقول رأيه بصوت عالٍ ويدافع عنه إذا لزم الأمر.

صاحب الأنف الصغير

يكون الأنف الصغير متجها لأعلى وذا فتحات ضيقة، ويتميز صاحبه بأن يكون عادة لطيفًا وحنونًا ومبهجًا.

يستطيع العمل بسهولة ضمن الفريق ويستخدم إبداعاته لتحقيق الأهداف، خاصة أنه مخطط جيد وينجز الأشياء وينتقل إلى المهمة التالية. لكنه يمكن أن يكون غير مبال في بعض الأحيان مما يجعله يفقد مسار الوقت.

يبدو أيضًا أنه يواجه مشكلة في الوصول إلى مستوى معين من النضج أو إظهاره في بعض الأحيان بسبب طبيعته الخالية من الهموم. يميل أحيانًا إلى إظهار ميوله الداخلية الشبيهة بالطفل، علاوة على عدم تمتعه بالصبر بل يُظهر الإحباط في ظل المواقف المقلقة.

صاحب الأنف الكبير

إن هناك العديد من الدراسات التي تُظهر أن الأنف الكبير مرتبط بإحساس القوة والقيادة والأنا والاستقلال.

لا ينغمس في الأحاديث الصغيرة ويعيش الحياة على أكمل وجه وينغمس في الأنشطة التي تغذي روحه.

يكون عادة شخصا عمليا يشق طريقه ولا يعتمد على أي شخص آخر للقيام بالأشياء.

من المعروف أنه قائد بالفطرة وينشد الكمال في كل ما يفعله. ويولي اهتماما كبيرا لجودة العمل المُنتج. يكون كريمًا للغاية مع الآخرين ويتحلى بأخلاق عظيمة.

يساعد الآخرين على الوصول إلى حلول لمشكلاتهم من خلال أفكار فعالة. يكون عادة صاحب ثروة جيدة، إذ يمكنه إدارة الأموال بكفاءة. يحب العيش مثل الملوك ولكنه لن ينفق بلا تفكير على أي شيء. (العربية)

اقرأ أيضاً: