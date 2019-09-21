اختتام”بطولة الجنوب” بالتعاون مع الاتحاد الاردني للكراتية

أحمد الرواشدة

معان- رعى الرئيس الفخري لأكاديمية معان الدولية للكراتية/ الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس حسين كريشان بطولة القائد للكراتيه ( بطولة الجنوب ) والتي نظمتها الاكاديمية بالتعاون مع الاتحاد الاردني للكراتية بمناسبة الذكرى العشرون لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية.

وشارك في البطولة اكثر من 350 لاعب يمثلون اندية المملكة المختلفة و من حملة الاحزمة السوداء والملونة ولجميع الاعمار وبحضور كبير من ذوي اللاعبين وعشاق ومحبي اللعبة.

وقد شهدت النزلات النهائية التي اقيمت في صالة الامير علي بن الحسين الرياضية بجامعة الحسين بن طلال اثارة وندية وافرزت وجوه وخامات رياضية واعدة تبشر بمستقبل طيب ان لقيت العناية والاهتمام.

وهنأ الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس حسين كريشان باسم شباب ورياضيو معان جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة ذكرى توليه سلطاته الدستورية، مؤكدا ان اكاديمية معان اصبحت مثالا يحتذى به اردنيا لما حققته من انجازات عالمية كبيرة بحصولها على المراكز الاولى ورفع علم الاردن عاليا خفاقا في مختلف المحافل العربية والدولية، مشيرا ان لاعبو الاكاديمية اضافوا بصمات واضحة لرياضة الكراتيه على مستوى المملكة وهم مصدر فخر واعتزاز.

من جهته قال مدير الاكاديمية طارق البزايعة ان البطولة تهدف لتنشيط اللعبة، وتحفز اللاعبين على الاستعداد الجيد للبطولات المقبلة، مؤكدا ان اكاديمية معان سبق لها وان شاركت في بطولات عالمية وعربية وحصلت على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وحصدت مراكز متقدمة، مؤكدا ان الاكاديمية ستواصل مشوارها الرياضي الوطتي برفد الاتحاد الاردني للكراتية بافضل اللاعبين.

وبين البزايعة ان البطولة جاءت بتنظيم الاكاديمية بالتعاون مع الاتحاد الاردني للكراتية بمناسبة الذكرى العشرون لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية، وبمشاركة نجوم رياضة الكراتيه من مختلف مراكز المملكة.

وفي نهاية البطولة توج كريشان اللاعبين الذين حصلوا على نتائج متقدمة في البطولة، وسلم الدروع التذكارية للمساهمين والداعمين للبطولة، مثلما سلم طارق البزايعة مدير الاكاديمية درعا تقديرا للرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس حسين كريشان على جهودة الكبيرة في دعم مسيرة الاكاديمية ولاعبيها.