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اختتام أعمال أكاديمية الحكام الآسيوية

منذ 4 ساعات

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عمان – الغد – اختتمت في العاصمة الماليزية “كوالالمبور”، أعمال دورة أكاديمية الحكام، والتي أقامها الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمشاركة 100 حكماً من الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وشهدت الدورة مشاركة أردنية، ضمت: قيس غوانمة، صدام عمارة واسامة حسن، حيث أكملت دفعة عام 2017 خمس وحدات من المستوى المتوسط، في حين أنهت دفعة عام 2018 المستوى التمهيدي الكامل.

وحسب مسؤول دائرة الحكام ناصر درويش، تهدف الدورة الى رفع عدد حكام النخبة، والارتقاء بالمستوى العام لمعايير التحكيم في آسيا، مشيرا أن الاكاديمية عملت على توسعة قاعدة الحكام المواهبين، بحيث تم اعتماد 19 حكماً من الأكاديمية بالقائمة الدولية “فيفا” منذ إطلاقها بالعام 2017.

وخضع المشاركون بالاكاديمية لبرنامج منظم يركز على الجلسات العملية والنظرية والفصول الدراسية والتعليم الفني واللياقة البدنية، وكذلك اهم التعديلات على قوانين اللعبة.

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