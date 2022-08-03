اختتام أعمال اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية للنقل البري

اختتمت اليوم في عمان اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية – المصرية المشتركة للنقل البري والتي جاءت بإطار تعزيز العلاقات الثنائية بمجال النقل البري القائمة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والتي استمرت على مدى يومين.

حيث بحث الجانبان موضوعات ذات الاهتمام المشترك منها تسهيل مرور الشاحنات الأردنية (ترانزيت) عبر الأراضي المصرية إلى الأراضي الليبية لإيصال حمولتها إلى مقاصدها في ليبيا واستكمال إجراءات الربط الالكتروني وتحديد الحقول المستهدفة بالربط الإلكتروني وبحث إمكانية التعميم على القطاع التجاري والصناعي المصري الشقيق بإمكانية تخزين البضائع واستخدام المرافق اللوجستية المتاحة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتخفيض الرسوم والأجور على الشاحنات التي تحمل المواد الخطرة في نويبع وعدم انتظارها في الميناء لفترات طويلة.

من جانبها قالت رئيس الوفد الأردني الأمين العام المهندسة وسام التهتموني إن الاجتماعات سادها جو من التفاهم التام حول جميع الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وقد توصل الفريقان إلى تفاهمات حول معظم القضايا التي تخدم قطاع النقل البري والتي من شانها بلورتها وانعكاسها على واقع النقل بين البلدين الشقيقين وخدمة القطاع الاقتصادي وتبسيط الإجراءات على الناقلين من كلا الطرفين.

وأضافت المهندسة التهتموني أن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها سيلمسها الناقل والتاجر وكل من له علاقة عن قريب.

وقال رئيس الوفد المصري الرئيس التنفيذي لجهاز النقل البري الداخلي والدولي المهندس سيد متولي، إن الاجتماعات أثمرت الكثير من القرارات التي ستنعكس على ارض الواقع والتي من شانها التسهيل على الركاب والناقلين بين الطرفين.

وأضاف المهندس متولي أننا نسعى من خلال عقد اجتماعات اللجان الفنية بين الطرفين إلى تعميق أواصر التفاهمات والسعي الى مواكبة آخر التطورات الدولية في مجال النقل البري تسهيلا على المواطنين ودعم الحركة التجارية والعمل على زيادة التبادل التجاري دعما للاقتصاد في كلا البلدين الشقيقين تماشيا مع التوجهات العامة.