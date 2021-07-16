اختتام أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من دورة التدريب الآسيوية للمحترفين

عمان – الغد – اختتمت الخميس فعاليات المرحلة الثالثة والأخيرة من دورة التدريب الآسيوية للمحترفين Pro، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.

وأقيمت مراسم حفل الختام في مقر الاتحاد، بحضور المدير الفني للمنتخب الوطني عدنان حمد، والمدير الفني لاتحاد كرة القدم أليكس جيتزي.

وأشرف على أعمال الدورة التي أقيمت على عدة مراحل، وشملت محاضرات عملية، ونظرية كل من المحاضر الآسيوي الإماراتي عبدالله حسن، والمساعدين صالح دغش وديان صالح.

وشارك بالدورة التي تعد الأرفع في منهاج الاتحاد الآسيوي: رأفت علي، أحمد هايل، أشرف شتات، عبدالله القططي، أنزور نفش، شادي صالح، إبراهيم حلمي، بسام الخطيب، كريم مالوش، خالد لافي، ومن فلسطين فادي لافي، وحسام يونس وأيمن صندوقة، ومن العراق جعفر سرحان، وفليب أمين، ومن سوريا محمد عقيل.

وحصل الاتحاد الأردني مؤخراً على الاعتماد “الآسيوي” لتنظيم دورات المحترفين بكافة مستوياتها، وإصدار الشهادات المعتمدة، على ضوء المناهج التدريبية الحديثة الذي يقدمها للمشاركين، والتي نالت استحسان وإعجاب الاتحاد القاري.

وتشهد الدورات التدريبية في الأردن، تطوراً في المناهج النظرية والتطبيقات العملية، وفق رؤية اتحاد كرة القدم والتي تهدف لصقل والارتقاء بالمدرب الوطني، وتعزيز قدراته وخبراته، حيث حصل سابقاً على رخصة إقامة دورات التدريب كافة، قبل أن يضع ضمن استراتيجيته الفنية الحصول على الاعتماد القاري لدورات الـ Pro، مستنداً على مناهجه ومحاضراته النوعية، وهو ما تحقق أخيراً.

ويوفر الاتحاد الأردني دورات تدريبية متخصصة للمدراء الفنيين، ولمدربي حراس المرمى ومدربي اللياقة البدنية، كما ينظم دورات لمحاضري مدربي حراس المرمى ومحاضري مدربي اللياقة البدنية، حيث أصبح محطة رئيسة لإقامة دورات التدريب الآسيوية والدولية المتقدمة.

وسجل الاتحاد مؤخراً، قفزة نوعية في تطوير المناهج التدريبية الحديثة، وتنظيم الدورات المتطورة لتأهيل المدربين والمحاضرين على حد سواء.

وكان اتحاد كرة القدم أطلق منصة الكترونية خاصة، للتسجيل بالدورات التي يتم اعتمادها مستقبلا، ضمن إجراءات “أتمتة” خدماته، دون الحاجة إلى الحضور شخصيا إلى مقر الاتحاد، لتسهيل إجراءات المشاركة بالدورات بأنواعها كافة، ولضمان الاحتفاظ بجميع الوثائق في قاعدة بيانات داخلية.