اختتام أنيق لدوري كأس “الجواد” لفروسية القفز

عمان – الغد – تقاسم الفرسان ستفين يعقوب وبشر شيخ الأرض وعلي الشواورة ومفلح عقل، ألقاب فئات الواعدين، في منافسات الجولة العاشرة والأخيرة لكأس دوري نادي الجواد لفروسية القفز عن الحواجز، والتي أختتمت مساء اليوم السبت، على ميدان النادي بحضور جماهيري كبير من مختلف الأندية.

وتناوب على تتويج الفرسان الفائزين كل من: خضر القصير مدير النادي، والحكم الدولي علي الدليمي، ومحمود الكسواني من اعضاء مجلس الادارة، وكبار الحضور.

وتألفت البطولة من عشر جولات، سعى من خلالها نادي الجواد العربي إلى رفع مستوى كافة فرسان الأردن والفرسان العرب والأجانب المقيمين في المملكة، من خلال توفير فرص الإحتكاك التنافسي بينهم.

وتولت إدارة منافسات البطولة لجنة تحكيم ضمت كل من: خضر القصير “مدير البطولة”، معن الحديد، نادر الحموري، أحمد نصار، صهيب أبو حماد، آيه أبو بكر، د.ابراهيم الهراس، ومصصم المسلك الحكم الدولي علي الدليمي، محمد محمود وليث البدري.

النتائج الفنية

– فئة (SIX BAR)، الأول: ستفين يعقوب على الجواد (اكستر تشاكو)، الثاني: راكان مراد على الجواد (جامبو)، الثالث: منذر جرار على الجواد (ابسليوت)، الرابع: عمر حسون على الجواد (جوبلير)، الخامس: عمرو الزيني على الجواد (سورا ادازد).

– فئة 90 سم، الأول: بشر شيخ الأرض على الجواد (ميكادو)، الثاني: ناردين عزام على الجواد (داكواتا)، الثالث: لين حجاوي على الجواد (جيني)، الرابع: تشينامي اغوشي على الجواد (كورلانو)، الخامس: همام عليان على الجواد (كريك كراك)، السادس: صخر الفايز على الجواد (كواليتي).

– فئة 80 سم، الأول: على الشواورة على الجواد (شنتو)، الثاني: أحمد بابان على الجواد (فلايت)، الثالث: علي أبو حمور على الجواد (روكي)، الرابع: أحمد الكردي على الجواد (شيري)، الخامس: شالورت كلاوز على الجواد (فيتا)، السادس: وعد الخزاعي على الجواد (انجيل).

– فئة 60 سم، الأول: مفلح عقل على الجواد (اميغو)، الثاني: ريم الفايز على الجواد (اميغو)، الثالث: حمزة قطان على الجواد (شكيرا)، الرابع: زين عقل على الجواد (سهارة)، الخامس: ليانا قرقش على الجواد (ساندروبوي)، وتم تتويج بقية الفرسان المشاركين تحفيزا لهم ممن أنهوا الجولة من دون أخطاء، وهم: تالا شقيرات، تيمور اولسريم، عدنان المحسن، مارتا برارا، عمر المناصير، نعمت فاخوري، محمد حرارة، إيمان الدغستاني، جوانا النابلسي، علي الشواورة، سارة العساف، علي خضير وجود الحسيني.