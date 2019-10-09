اختتام أول بطولة إقليمية لكرة القدم بتنظيم من “خطوات”

عمان- أسدلت مؤسسة خطوات الستار عن البطولة الإقليمية الأولى لكرة القدم، والتي أقيمت على ملاعب نادي عمان اف سي في الفترة الواقعة بين 4 – 5 تشرين الأول 2019، في تآزر وتعاون ناجح بين جميع المشاركين.

واختتمت البطولة الإقليمية مساء السبت الموافق 5 تشرين الأول 2019، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من أطفال خطوات من فلسطين ولبنان والأردن، وبحضور مدربيهم وطاقم المؤسسة الإداري.

ويأتي تنظيم البطولة ضمن إطار البرنامج الرياضي الذي توفره المؤسسة للأطفال بشكل عام وللاعبي كرة القدم المميزين بشكل خاص. وتساهم هذه البطولة في تعزيز مهارات التواصل والتفاعل بين المشاركين وتوطيد الصداقات بينهم، وتعطي فرصة للأطفال لإبراز مواهبهم في أجواء حافلة تسودها الحماس واللعب النظيف.

وكان لجمع المشاركين من فلسطين ولبنان والأردن الكثير من الأهداف أهمها تسليط الضوء على الجانب التنموي من برامج المؤسسة. حيث أكدت خطوات بأنها تؤمن بتشجيع وتعزيز مفهوم التنمية من خلال الرياضة، والتي بنيت على اسسه برامج المؤسسة الرياضية وغيرها من الانشطة التعليمية بعدد منتسبين وصل إلى أكثر من 30000 طفل وطفلة و2000 مدرب ومدربة وأكثر من 100 نادي ومركز رياضي شريك من المهمشين اجتماعياً واقتصادياً، مع تحقيق نسبة مشاركة متساوية بين الأطفال الذكور والاناث وصلت إلى 50 % لكل منهما.