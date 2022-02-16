اختتام اعمال ملتقى العقبة الاقتصادي

بخيت: استثمارات طبية وتعليمية جديدة في العقبة

الطباع: تسويق العقبة إعلاميا

احمد الرواشدة

العقبة – اختتمت في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في منتجع الموفنبيك أعمال ملتقى العقبة الاقتصادي بعنوان “عشرون عاما من العطاء.. العقبة تروي قصتها ” بتنظيم من شركة خليج العقبة للإعلام وشمل الملتقى عروض للمشاريع الاستثمارية وجولات اعلامية ميدانية لأبرز مشاريع العقبة الخاصة.

وشارك في الملتقى الذي يأتي احتفاء بمرور عشرين عاما على اعلان مدينة العقبة منطقة اقتصادية خاصة شركات استثمارية من مختلف القطاعات الاقتصادية روت كل شركة مسيرتها كقصة نجاح اثيرة.

كما وشارك في الملتقى رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين الحاج حمدي الطباع ضيف شرف وأعضاء الجمعية وشخصيات اقتصاديه أردنية معروفة.

وقال رئيس هيئة المديرين في شركة خليج العقبة صلاح الدين البيطار يأتي انعقاد هذا الملتقى بمناسبة مرور عشرين عاما على تحويل مدينة العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة كرؤيا ملكية غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الأردني وتجربة جديدة تصنع من العقبة نقطة ارتكاز للاقتصاد الوطني ورافعة مالية لخزينة الدولة من القطاعين العام والخاص.

واستعرض رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت أبرز الإنجازات المتحققة خلال العشرين عاما الماضية.

وذكر منها بخيت إنشاء ١٢ ميناء و٣٢ رصيفا متخصصا , وزيادة الغرف الفندقية إلى ٦ آلاف غرفه وسترتفع إلى ١٢ الى غرفة عام ٢٠٣٠ اضافة الى عشرات الألاف من فرص العمل الدائمة واستقطاب ملايين السياح الأجانب والمحليين , وإنشاء ٣ جامعات إلى جانب ٥ مستشفيات وجامعة طبية وفرع لمركز الحسين للسرطان واول مركز أبحاث اردني طبي في العقبة يفتتح اعماله في آذار من القادم.

وقال بخيت ان عدد الشركات المسجلة في سلطة العقبة بلغ ١٧٢٠ شركة كما أتمت السلطة ١٠٥ نشاط إلكترونيا لتمكين المستثمر من الحصول على الخدمة التي يريد ودون مراجعة السلطة شخصيا , وأعلن عن إنشاء وحدة تسريع الاستثمار ووحدة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للسلطة.

وأعلن بخيت عن إنشاء مرفأ خاص بالسفن السياحية قريبا وأشار الى تطوير مطار الملك الحسين الدولي ليستوعب ٢ مليون مسافر سنويا, كما أشار إلى انشاء مدينتين للألعاب المائية , إلى جانب مشروع تطوير الشاطئ الجنوبي بعدة مشروعات خدمية سياحية ترفيهية ستستوعب ٢٠٠٠ فرصة عمل إلى جانب مشروع مواقف السيارات داخل مدينة العقبة للتخفيف من ازمة المواقف.

من جهته قال رئيس جمعية رحال الاعمال الاردنيين الوزير الاسبق حمدي الطباع ان الجمعية عقدت اول مجلس ادارة لها في العقبة امس تعبيرا عما وصلت اليه العقبة من منجزات بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وبمشاركة الاردنيين في مواقع المسؤولية المختلفة.

واشاد الطباع بأهمية العقبة كمدينة اقتصادية لوجود الموانئ والمطار مما يشكل رافد للاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة التي يتصدرها التجارة والسياحة والنقل والخدمات واللوجستيات.

ودعا الطباع الى اهمية التركيز على تسويق وترويج العقبة كبيئة استثمارية جاذبه والاهتمام بها اعلاميا.

وشدد الطباع على ضرورة استغلال مقومات العقبة من الفرص الاستثمارية ومقومات النقل وتجارة الترانزيت والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الاخرى.

ودعا الطباع الى ضرورة توسيع افاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز مكانة العقبة وبيئتها الاستثمارية على الخارطة الاقتصادية الدولية.

وعرض نائب المدير العام لشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية الكابتن ظافر فريحات من خلال فيديو توضيحي بداية تأسيس الشركة العام 2006 التي تعمل على تأمين دخول وخروج وقطر وارشاد البواخر على ارصفة موانئ العقبة من خلال القاطرات التي توزعت على طول الشريط المينائي للموانئ الأردنية العامة والخاصة، مشيرا إن أسطول ميناء العقبة للخدمات البحرية على جاهزية عالية للتعامل مع كل أنواع البواخر ذات الاحجام الكبيرة والحساسة، وإدخالها وفق اعلى درجات الأمان على أرصفة ميناء العقبة.

واضاف فريحات ان الشركة لم تتوقف عن مواصلة التحديث والتطوير على التحسين المستمر، لتعزيز تركيزها على توفير خدمات بحرية تسهم في تلبية احتياجات عملائها بشكل أفضل، ما جعل من منظومة الموانئ الأردنية هي الموانئ المفضلة لخطوط الشحن العالمية.

وبين مدير عام مرفق الشحن الجوي هاني شطارة ان المرفق بدأ تشغيله عام 2008 كرافعة اقتصادية هامة لتقديم الخدمات اللوجستية المتخصصة في مجال الشحن الجوي ويسهم في نهضة مدينة العقبة وجعلها مركز لوجستي استراتيجي في المنطقة والإقليم حيث اصبح وجهة للعديد من شركات الطيران والشحن الجوي من والى الاردن ودول المنطقة.

وبين شطارة ان الاستثمار في مرفق الشحن الجوي في العقبة هو استثمار كويتي تتولى شركة ناشيونال لخدمات الطيران (NAS) إدارته وتشغيله والانتقال به من مرحلة الحدود الدنيا للطاقة التشغيلية إلى مرحلة التشغيل الحقيقي الفاعل، نتيجة لجهود كبيرة وجادة وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية مما جعله يكسب ثقة الزبائن في شركات الطيران العالمية حيث يشهد المرفق منذ فترة حركة تشغيل غير مسبوقة فاقت كل التوقعات.

وقال شطارة بان مكانة المرفق في تصاعد متنامي ليأخذ مكانته على الخارطة الدولية في صناعة الشحن الجوي مستفيدا من موقع مدينة العقبة الاستراتيجي والتجهيزات والأنظمة والتكنولوجيا الحديثة والمتطورة التي يعتمدها المرفق في التعامل مع الطائرات والبضائع المصدرة والمستوردة وتسريع الاجراءات الجمركية المتنوعة وباحترافية عالية سواء في التنزيل والتحميل والتخزين إضافة إلى القدرات الفنية الهائلة والخبرات التشغيلية المتراكمة التي تمكنه من تقديم الخدمات بوقت قياسي لأضخم طائرات الشحن المعروفة في العالم مثل طائرة أنتينوف 124″ الروسية إضافة لطائرة البوينج 747 الأمريكية.

وقال مديرعام شركة قرية العقبة اللوجستية حكم ابو الفيلات إن شركة قرية العقبة اللوجستية هي مثال حقيقي ونموذج مثالي للشراكة الحقيقية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بالخدمات اللوجستية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى المستويات العالمية.

وأوضح أن الشركة أنهت المرحلتين الأولى والثانية من مراحل التطوير التي تنفذها وأنجزت جميع الأعمال التطويرية للقرية والتي تبنتها المرحلة التطويرية الأولى والتي شملت أعمال البنية التحتية، وبناء محطة مناولة الحاويات بمساحة 10 آلاف متر مربع، لمناولة وتخزين البضائع المجزأة( LCL)، وساحات تخزين خارجية بمساحة 5 آلاف متر مربع، ومركزا لوجستيا بمساحة 10آلاف متر مربع مقسم إلى منطقتين للتخزين المبرد والجاف، ومنشأة توزين (قبان)، ومركز الخدمات إذ تم الانتهاء من تطوير ما مساحته 5 آلاف متر مربع من المباني بهدف خدمة المتعاملين مع القرية.

وأشار إلى أن الأعمال التطويرية للمرحلة الثانية تضمنت أعمال البنية التحتية، وبناء مركزيين لوجستيين وبمساحة إجمالية بلغت 20 ألف متر مربع، وساحة تخزين إضافية بمساحة 5 آلاف متر مربع، وساحات تخزين ومناولة خارجية بمساحة 25 ألف متر مربع مشيرا الى ان عمل الشركة لم يتوقف طيلة العامين الماضيين على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية والعالمية .

وقالت مديرة التسويق والمبيعات في مدينة العقبة الصناعية الدولية رانيا مدانات ان مدينة العقبة الصناعية الدولية تشكل حاضنة ومركز للصناعات الخفيفة والمتوسطة في المنطقة الخاصة حيث وصل الاستثمار المباشر داخل المدينة ما يقارب 750 مليون دولار ومن المتوقع ان يصل حجم الاستثمار الكلي فيها مع حلول عام 2023 مليار دولار .

وأشارت الى تنوع المنتج الصناعي داخل المدينة حيث تضم استثمارات في مجال تصفيح السيارات وفي مجال صناعة الالمنيوم وصناعات ترشيد الطاقة والصناعات المعدنية الكبيرة لمحطات الطاقة والبتروكيماويات وصناعات الألبسة والمواد الغذائية .

وبينت مدانات الى ان مدينة العقبة الصناعية الدولية اتجهت أيضا نحو توسيع منطقة عملها الجغرافية خارج حدود المنطقة الخاصة الى مدينة القويرة لإنشاء مدينة القويرة الصناعية الدولية والتي تستهدف الوصول خلال 15 عاما الى استثمار متوقع مقداره مليار دولار وتوفير ما يقارب 6500 فرصة عمل .

واستعرض مدير خدمات المشتركين في شركة مياه العقبة عارف البطوش اعمال ومهام شركة مياه العقبة ومراحل تطور عمل الشركة في محافظة العقبة حيث استطاعت الوصول الى اقل نسبة فاقد للمياه على المستوى الوطني وكانت اول شركة تعمل في مجال المياه تستكمل تحويل اغلب خدماتها الى الرقمية.

وبين ان المياه في العقبة تمتاز بجودتها العالية وتدفقها للمشتركين في العقبة بشكل مستمر وعلى مدار الساعة إضافة الى توفير كامل المياه المستخدمة في قطاع الصناعات من المياه المعالجة توفيرا لمياه الشرب العذبة والنقية.

ونظرا لنجاح شركة مياه العقبة منذ انشائها في تقديم خدماتها وفق منظور متطور وعلمي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة فقد تم توقيع عقد إدارة وتشغيل مياه محافظة معان من قبل الشركة مطلع هذا العام تمهيدا لإدارة قطاع المياه في كامل إقليم الجنوب .

وفي مشروع واحة ايله عرض ضابط العلاقات العامة في ايله منصور الكباريتي ابرز الانجازات والمشاريع التي اقيمت خلال مسيرة المشروع، والذي يعتبر قصة نجاح منذ البداية ومرافقها الترفيهية والخدمية جاءت خدمة لأهل العقبة وللمواطنين على مستوى المملكة وفقا لفلسفة الشركة القائمة على ادارتهما.

ويذكر ان شركة خليج العقبة للإعلام هي الشركة الوحيد المختصة في تنظيم الملتقيات والمهرجانات والمرخصة والمسجلة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .